MADARIAGA: una mujer sufrió fracturas tras un choque entre una camioneta y una moto





Una mujer sufrió fracturas este martes al mediodía como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de Uruguay y Sarmiento, en General Madariaga.





El hecho tuvo como protagonistas a una camioneta Volkswagen Amarok de color gris y una motocicleta Zanella ZB 110 cc de color gris y negro. Por razones que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce.





Tras el impacto, la conductora de la motocicleta debió ser trasladada en ambulancia al nosocomio local para recibir asistencia médica.





De acuerdo con el parte policial, la víctima sufrió fractura de omóplato y clavícula derecha según supo CNM.





A raíz de las lesiones constatadas, el hecho fue caratulado como “lesiones culposas graves”, con intervención de la UFID N° 7.





El Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación, entre ellas la intervención de Policía Científica, el secuestro de ambos vehículos involucrados, la declaración de la víctima y la extracción sanguínea a los conductores, además de las demás diligencias de rigor.





Los rodados quedaron secuestrados a disposición de la investigación.