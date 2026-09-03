MADARIAGA: Una escuela nueva ya tiene filtraciones y el municipio remarca deficiencias en su ejecución

MADARIAGA







Las imágenes de las filtraciones registradas en una escuela de General Madariaga volvieron a generar preocupación por el estado de la infraestructura de un establecimiento que fue inaugurado oficialmente hace poco más de un año.





La escuela 5 fue inaugurada el 29 de abril de 2025 por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La obra fue licitada, ejecutada y supervisada por el Gobierno bonaerense, por lo que las condiciones de su infraestructura corresponden a la órbita provincial.





Las imágenes difundidas muestran filtraciones de agua en distintos sectores del establecimiento, una situación que vuelve a poner bajo la lupa la calidad de los trabajos realizados y el mantenimiento de una construcción que, por su reciente inauguración, debería encontrarse en óptimas condiciones edilicias.





Desde el Municipio de General Madariaga remarcaron que la problemática de la infraestructura escolar no es nueva y que el Consejo Escolar del distrito viene realizando reclamos ante las autoridades provinciales para que se atiendan las distintas dificultades que atraviesan los establecimientos educativos locales.





A esos reclamos también se suman representantes de los gremios docentes, quienes desde hace tiempo vienen señalando distintas falencias vinculadas con las condiciones edilicias de las escuelas.





En este escenario, desde el Municipio señalaron como un dato llamativo que algunos de los cuestionamientos públicos realizados en las últimas horas provengan de representantes locales vinculados al mismo espacio político que actualmente gobierna la Provincia de Buenos Aires.





La discusión, de esta manera, excede una cuestión partidaria y vuelve a poner el foco sobre un problema concreto: una escuela que fue construida con fondos y bajo responsabilidad provincial presenta filtraciones poco más de un año después de haber sido inaugurada oficialmente.

Desde el Municipio sostienen que continuarán acompañando los reclamos de la comunidad educativa y realizando las gestiones necesarias ante las autoridades bonaerenses para que se adopten las medidas correspondientes y se solucionen los problemas detectados.



