MADARIAGA - “A su hija la van a meter presa por 5 años”: una mujer entregó 900 dólares tras una extorsión telefónica

MADARIAGA





Una mujer fue víctima de una extorsión telefónica en un domicilio ubicado en calle Carlos Madariaga al 700, donde delincuentes utilizaron un engaño para hacerle entregar dinero en efectivo.





Según consta en la denuncia, la víctima recibió un llamado telefónico de una mujer que se hizo pasar por su hija y le manifestó: “Soy yo, mamá. Estaba con el teléfono, choqué con una mujer embarazada y perdió el bebé. La mujer está delicada”.





Minutos después, otro individuo tomó la comunicación y se presentó como supuesto comisario. En ese momento le aseguró: “A su hija la van a meter presa por 5 años, tiene que pagar 50 mil dólares, pero no puede decir nada para no meternos en problemas ni a mí ni al servicio que está trabajando”.





Ante la situación, la víctima manifestó que no contaba con esa suma de dinero. El hombre entonces le indicó que colocara todo el dinero que tuviera dentro de un sobre, lo introdujera en una bolsa y lo dejara en el canasto de basura, advirtiéndole que no mirara por la ventana porque posteriormente pasaría un supuesto empleado a retirarlo.





La mujer colocó 900 dólares estadounidenses dentro de un sobre de madera color marrón claro, identificado con su nombre, y luego lo introdujo en una bolsa de tela blanca con letras negras. Posteriormente dejó el dinero en el lugar indicado por los extorsionadores.





Según su relato, poco después observó por la ventana a un hombre de contextura delgada, vestido con un buzo o campera de color oscuro, quien tomó la bolsa y se retiró por calle Dr. Madariaga en dirección a calle Arias.





La denunciante señaló que no pudo aportar mayores datos sobre el individuo, ni identificar posibles testigos o cámaras de seguridad, y manifestó que anteriormente no acostumbraba tener dinero en su domicilio.





El hecho quedó bajo investigación, mientras se procura determinar la identidad de los responsables del cuento del tío, una modalidad de estafa que continúa utilizando llamados telefónicos y amenazas para lograr que las víctimas entreguen dinero.