MADARIAGA, PINAMAR Y GESELL ALCANZADAS: El Senado aprobó el recorte de subsidios de las Zonas Frías

ZONALES





La reforma obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra y modifica el régimen de beneficios sobre el gas. La medida mantiene el esquema para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que limita el alcance de la ampliación incorporada en 2021.





El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el esquema de subsidios al consumo residencial de gas. El proyecto fue aprobado con 38 votos afirmativos y 8 negativos, en una sesión marcada por fuertes diferencias entre los bloques y por la ausencia de buena parte del peronismo.

La modificación implica un cambio significativo respecto del régimen ampliado en 2021. El nuevo esquema restringe el beneficio y establece criterios vinculados con la situación social y los ingresos de los hogares para conservarlo en zonas que habían sido incorporadas posteriormente. Entre los sectores contemplados se encuentran personas con discapacidad y veteranos de Malvinas, según el texto difundido sobre la reforma.

El régimen especial continuará para las zonas consideradas originalmente frías, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, también se modifica la forma en que se aplicará el beneficio, ya que el subsidio pasará a concentrarse sobre el componente de generación del gas y no sobre el conjunto de los componentes de la factura.

Uno de los principales interrogantes que deja la nueva normativa es el impacto que tendrá sobre las facturas de los hogares que pierdan total o parcialmente el beneficio, especialmente durante los meses de mayor consumo.

PROMESA PARA LAS “ZONAS CÁLIDAS”

El tratamiento de la reforma estuvo acompañado por negociaciones políticas con representantes de provincias del norte argentino. El Gobierno se comprometió a avanzar con un esquema de subsidios eléctricos focalizados para las denominadas “zonas cálidas”, una condición que permitió reunir apoyos para la modificación del régimen de Zonas Frías.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, había anticipado antes de la votación que la Nación reconocería las denominadas zonas cálidas y contemplaría subsidios eléctricos focalizados.

De esta manera, la discusión dejó de estar concentrada exclusivamente en el beneficio sobre el gas y pasó a involucrar también el costo de la electricidad en distintas regiones del país.

LAS CRÍTICAS EN EL RECINTO

Durante el debate hubo fuertes cuestionamientos al proyecto. La senadora mendocina Mariana Juri habló de una “improvisación en un tema trascendental” y cuestionó que se pretenda modificar el régimen “sin ningún criterio”.

En la misma línea, el senador bonaerense Maximiliano Abad sostuvo:

“No se puede cambiar una ley mala por otra ley mala que, además, es arbitraria, injusta y sin rigor técnico.”

Juri también planteó una discusión vinculada con las diferencias de costos que enfrentan las distintas regiones:

“Qué nos van a decir a los del interior, que estamos subsidiando el transporte del AMBA.”

Las objeciones fueron acompañadas por otros senadores radicales, entre ellos Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Daniel Kroneberger y Rodolfo Suárez, además de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

EL ARGUMENTO DEL OFICIALISMO

Durante el debate, la titular de la Comisión de Energía del Senado, Flavia Royón, defendió la necesidad de modificar el esquema y planteó que el sistema actual presenta fuertes diferencias entre los usuarios alcanzados.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país.”

Royón puso el foco en la cantidad de usuarios incluidos en las distintas categorías y en quienes utilizan garrafas en lugar de gas de red:

“Hoy, en Argentina, tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios.”

Y agregó:

“Fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas.”

UNA VOTACIÓN CON AUSENCIAS

El tratamiento en el recinto tuvo además un elemento político particular: buena parte del peronismo se retiró antes de la discusión del proyecto y no regresó al recinto para la votación. La iniciativa terminó siendo aprobada con el respaldo de los sectores oficialistas y distintos legisladores provinciales.

Entre los votos favorables estuvieron también legisladores que pertenecían anteriormente al espacio kirchnerista y que actualmente integran Convicción Federal, como Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.

La aprobación representa un avance legislativo para el Gobierno nacional en uno de los debates vinculados con la política de subsidios energéticos. El cambio, además, tendrá consecuencias diferentes según la región y la situación particular de cada usuario.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS USUARIOS?

El nuevo régimen reduce el universo de beneficiarios del esquema ampliado de Zonas Frías y conserva un tratamiento especial para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para quienes continúen dentro del régimen, también cambia la manera de