Atropellaron a un adolescente de 13 años y está grave: lo acusan de haber intentado robar una moto y escapar

Un adolescente de 13 años fue brutalmente atropellado mientras intentaba escapar luego de un presunto robo en Guaymallén, Mendoza. Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche sobre el Acceso Este, frente a un centro comercial, y quedó registrado por un testigo que presenció la secuencia y la filmó.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, todo comenzó cuando el adolescente habría intentado robarle la moto a un repartidor en las inmediaciones de un barrio de la zona. Después del episodio, varios trabajadores de delivery comenzaron a perseguirlo .

Durante la huida, el chico logró subir a un colectivo, pero los repartidores lo alcanzaron y lo hicieron bajar. En ese momento se produjo un forcejeo y el sospechoso volvió a escapar a pie .

La persecución terminó en el Acceso Este, cuando el joven corrió hacia la calzada e intentó atravesar los carriles, mientras circulaban vehículos a alta velocidad.

En ese momento fue embestido por un Peugeot 408 que circulaba en dirección al oeste. El impacto hizo que el adolescente cayera sobre el asfalto.

La secuencia quedó registrada por una persona que se encontraba en el lugar. En el video, se llegan a escuchar las frenadas de los autos y hasta la expresión del testigo cuando se produjo el atropello. “ ¡No, lo pisó! ¡Lo mató ”, dice el hombre.

Tras el incidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó hasta el lugar y asistió al menor. Los médicos constataron que había sufrido politraumatismos graves y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Humberto Notti.

El adolescente permanece internado bajo atención médica y, según el último parte difundido por el hospital, se encuentra estable y en observación . Además, cuenta con una consigna policial en el centro de salud.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que ordenó distintas medidas para reconstruir qué ocurrió antes del atropello y determinar las circunstancias del presunto robo y de la persecución posterior.

Fuente: TN