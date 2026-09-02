MADARIAGA: Lo perseguía la policía, abandonó la moto y lo capturaron dentro de una escuela

MADARIAGA





Un joven de 18 años fue aprehendido en General Madariaga luego de escapar de la Policía mientras circulaba en una motocicleta sin patente, realizando maniobras peligrosas y provocando ruidos molestos. El rodado, además, tenía la numeración del motor limada.





Según supo CNM, el procedimiento se inició cuando efectivos policiales que realizaban una recorrida observaron, en la zona de Catamarca y calle 43, a un joven a bordo de una Honda Wave 110 cc de color rojo, sin dominio colocado. Según consta en las actuaciones, el conductor realizaba maniobras peligrosas y generaba fuertes ruidos debido a las condiciones del caño de escape.





Ante esta situación, los agentes le realizaron señas mediante balizas y sirenas para que detuviera la marcha. Sin embargo, el motociclista hizo caso omiso y emprendió la fuga.





La persecución terminó pocos minutos después en la zona de Mitre e Ituño. Allí, el joven abandonó la motocicleta y continuó escapando a pie, por lo que los efectivos procedieron a incautar el rodado.





Al revisar la moto, los policías constataron además que la numeración del motor se encontraba limada, circunstancia que sumó una nueva infracción a la investigación.





Pero la fuga no terminó en ese lugar. Mientras los efectivos continuaban con el procedimiento, recibieron un aviso a través del sistema de emergencias 911 de Pinamar que indicaba que el mismo joven habría ingresado a una escuela ubicada en la zona de Sarmiento e Ituño.





Con esa información, los policías se dirigieron hasta el establecimiento educativo y lograron localizar y aprehender al sospechoso.





El joven quedó imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal y conducción peligrosa, contemplada en el artículo 193 bis del Código Penal.





La motocicleta quedó secuestrada y será sometida a las medidas correspondientes para determinar su procedencia y establecer si la numeración limada guarda relación con algún ilícito previo.