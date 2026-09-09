MADARIAGA: Dos aprehendidos por romper bolsas de residuos y tirar la basura en la vía pública

MADARIAGA

La Policía intervino tras un aviso del Centro Operativo de Monitoreo. Ya se habían recibido denuncias y avisos de vecinos por la rotura de bolsas de residuos en distintos domicilios.





Personal policial aprehendió este miércoles a dos personas luego de que fueran detectadas dañando bolsas de residuos y arrojando los residuos en la vía pública, en inmediaciones de avenida Buenos Aires y El Tala.





El procedimiento se inició a partir de un aviso del Centro Operativo de Monitoreo municipal (COM), que alertó sobre una pareja que se encontraba provocando daños en bolsas de basura ubicadas en una plaza.





Según se informó, ya se habían registrado distintos avisos y denuncias de vecinos cuyos domicilios habían sufrido la rotura de sus bolsas de residuos particulares, situación que había generado preocupación entre los frentistas.





Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a G. Jonatan Miguel, de 31 años, y E. María Anabella, de 34 años, quienes fueron aprehendidos por una infracción al artículo 76 de la Ley 8031/73.





Intervino el Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga. Tras la realización de las actuaciones correspondientes, ambas personas recuperaron su libertad, conforme a lo establecido por el artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.