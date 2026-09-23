MADARIAGA: Denunciaron que un hombre robó galletitas de un supermercado y que sería la segunda vez que ocurre

MADARIAGA





Una comerciante de General Madariaga denunció el faltante de mercadería de su supermercado luego de advertir, mediante las cámaras de seguridad, que un hombre habría sustraído varios paquetes de galletitas y se retiró del lugar sin pagar.





El hecho ocurrió alrededor de las 11.30, en un supermercado ubicado en la zona de Hipólito Yrigoyen y avenida Buenos Aires. Según consta en la denuncia, la propietaria observó a través de las cámaras a un hombre que ingresó al comercio y posteriormente salió sin pasar por la línea de cajas.





Al revisar las imágenes, la comerciante habría constatado que el sujeto tomó aproximadamente ocho paquetes de galletitas, algunas de ellas de la marca Arcor, y las ocultó entre sus prendas antes de retirarse del supermercado.





La mujer estimó que el valor de la mercadería sustraída rondaría los 30.000 pesos y se presentó posteriormente en la dependencia policial para realizar la denuncia penal.





Además, manifestó que el mismo hombre ya habría protagonizado un episodio similar el jueves 17 de septiembre, durante la tarde. Según relató, en aquella oportunidad también habría sustraído mercadería del supermercado, aunque no había realizado una denuncia formal.





La comerciante señaló que no conoce al hombre por su nombre y apellido, aunque aseguró reconocerlo por haberlo visto anteriormente en el establecimiento y sostuvo que frecuenta el supermercado.





De acuerdo con su declaración, en ninguno de los episodios el sujeto habría amenazado o agredido físicamente a ninguna persona, ni tampoco habría provocado daños en el comercio.



