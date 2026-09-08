MADARIAGA: Choque entre dos vehículos dejó daños materiales en pleno centro

MADARIAGA





Una camioneta Fiat Fiorino y un automóvil Peugeot protagonizaron un choque durante la mañana de este [día] en pleno centro de General Madariaga.





El siniestro ocurrió alrededor de las 9, en la intersección de la avenida San Martín y Mitre, cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, ambos vehículos colisionaron.





Como consecuencia del impacto, el Peugeot golpeó contra el lateral izquierdo de la Fiat Fiorino y terminó su recorrido sobre la vereda. Una de sus ruedas quedó montada sobre el sector de la acera correspondiente a una de las viviendas ubicadas en esa esquina.





A pesar de la violencia del impacto y de la posición en la que quedó uno de los vehículos, no se registraron personas heridas. Los daños se limitaron a los vehículos involucrados y no fue necesaria la intervención por lesiones.





Luego del episodio, los conductores resolvieron intercambiar la documentación correspondiente y realizar las gestiones a través de sus respectivas compañías de seguros para determinar la reparación de los daños ocasionados.





El hecho generó algunas complicaciones momentáneas en la circulación por tratarse de una esquina ubicada en pleno centro de la ciudad, aunque la situación pudo ser normalizada posteriormente.