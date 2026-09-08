Accidente múltiple en Flores: Una moto quedó destrozada y una persona fue derivada al hospital

NACIONALES

Un choque múltiple entre un auto y dos motos se registró en el barrio porteño de Flores, en la intersección de avenida Directorio y avenida San Pedrito.

Como consecuencia del impacto, una de las motos quedó completamente destrozada y el auto sufrió importantes daños en la parte delantera. Uno de los motociclistas fue trasladado al Hospital Piñeiro para ser evaluado.

Durante la jornada también se registraron otros accidentes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

En Sánchez de Loria y avenida Belgrano, una mujer de 43 años fue atropellada por un automóvil y trasladada al Hospital Ramos Mejía.

Además, en la autopista 25 de Mayo, a la altura del 1009, se produjo un choque entre un auto y una moto, que requirió la intervención del SAME aéreo y terrestre.

Los servicios de emergencia también atendieron otros hechos, entre ellos atropellos a un ciclista en Pola, a un hombre en avenida Warnes y a una persona que fue embestida por una moto en avenida de los Constituyentes.

También se registraron choques entre una camioneta y una moto, una moto y una bicicleta y dos automóviles en distintos puntos de la ciudad.

Un choque múltiple entre un auto y dos motos se registró en el barrio porteño de Flores, en la intersección de avenida Directorio y avenida San Pedrito.

Como consecuencia del impacto, una de las motos quedó completamente destrozada y el auto sufrió importantes daños en la parte delantera. Uno de los motociclistas fue trasladado al Hospital Piñeiro para ser evaluado.

Durante la jornada también se registraron otros accidentes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

En Sánchez de Loria y avenida Belgrano, una mujer de 43 años fue atropellada por un automóvil y trasladada al Hospital Ramos Mejía.

Además, en la autopista 25 de Mayo, a la altura del 1009, se produjo un choque entre un auto y una moto, que requirió la intervención del SAME aéreo y terrestre.

Los servicios de emergencia también atendieron otros hechos, entre ellos atropellos a un ciclista en Pola, a un hombre en avenida Warnes y a una persona que fue embestida por una moto en avenida de los Constituyentes.

También se registraron choques entre una camioneta y una moto, una moto y una bicicleta y dos automóviles en distintos puntos de la ciudad.