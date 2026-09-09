MADARIAGA: ASSEM se prepara para inaugurar un Centro Cultural y lanzar a la venta una edición limitada de vinos

MADARIAGA

El presidente de ASSEM habló en CNM Radio sobre los proyectos de la institución, la próxima inauguración de un Centro Cultural y las distintas iniciativas que llevan adelante para financiar la nueva edición de “La Pasión según San Juan”, prevista para Semana Santa 2027. Entre ellas, se destaca el lanzamiento de una producción limitada de vinos de Mendoza.





La Asociación Semana Santa de Madariaga (ASSEM) atraviesa una etapa de fuerte crecimiento y diversificación de sus actividades. La institución, históricamente vinculada a la realización de “La Pasión según San Juan”, trabaja durante todo el año con distintos proyectos que tienen como objetivo sostener el espectáculo y, al mismo tiempo, generar nuevos espacios culturales para la comunidad.





En diálogo con CNM Radio 93.3, su presidente, Claudio Rivas, contó detalles de los proyectos que se encuentran en marcha y destacó especialmente la próxima inauguración de un Centro Cultural que funcionará en la nueva sede de la institución, ubicada sobre calle Ituño, antes de llegar a Mitre.





Rivas explicó que el proyecto busca generar un espacio destinado especialmente a los jóvenes, pero también abierto a distintas expresiones culturales de la comunidad. “Nosotros tenemos un proyecto muy lindo, muy ambicioso, como todo lo que hacen para el pueblo”, señaló.





Uno de los principales objetivos será trabajar con chicos de entre 11 y 14 años, una franja etaria para la que, según explicó Rivas, existen actualmente pocas alternativas de encuentro y recreación.





La propuesta contempla la realización de actividades como matinés, karaoke, juegos, música y distintas iniciativas surgidas de los propios jóvenes, siempre dentro de un espacio controlado y pensado para que puedan encontrarse y divertirse de manera segura.





“Es una forma que tenemos de generar un lugar donde saben que es un lugar sano, que no va a haber ningún tipo de cosa extraña y donde los chicos puedan divertirse, participar y hacer cosas dentro de ese ámbito protegido por nosotros mismos”, explicó.





La intención es que las actividades puedan desarrollarse durante los fines de semana, posiblemente cada quince días, en horarios prudentes. También se proyectan talleres y propuestas para adultos, vinculados con oficios y actividades culturales.





Pero el Centro Cultural no estará limitado a las propuestas organizadas por ASSEM. Rivas remarcó que la intención es que sea un espacio abierto a toda la comunidad.





“Nosotros estamos abiertos a todo lo que el pueblo quiera hacer en ese lugar. Es un lugar para el pueblo, está hecho para el pueblo, pensado para el pueblo y para la sociedad”, sostuvo.





En ese sentido, mencionó la posibilidad de que allí puedan desarrollar sus actividades bandas musicales que no tengan un lugar para ensayar, coros, grupos culturales y distintas organizaciones. También se contempla que padres y vecinos puedan acercar propuestas.





El espacio tendrá además una relación directa con “La Pasión según San Juan”, ya que ASSEM pretende que el Centro Cultural funcione también como una especie de semillero para las futuras ediciones del espectáculo, promoviendo el canto, la danza y otras expresiones artísticas.





La inauguración está prevista para el 10 de octubre, aunque Rivas aclaró que dependerá de que puedan completarse los trabajos en marcha. Para el día siguiente ya se proyecta una primera actividad teatral, con una nueva puesta en escena de “La casa de Bernarda Alba”, a cargo de Manuel Cabané y su grupo.





Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue la necesidad de conseguir recursos para afrontar la próxima edición de “La Pasión según San Juan”. Rivas explicó que la realización del espectáculo implica un importante esfuerzo económico y que la última edición tuvo un costo cercano a los 17 millones de pesos.





“Juntar 17 millones de pesos en nuestra ciudad no es tan sencillo”, sostuvo, al explicar que existen costos que deben afrontarse independientemente de las condiciones climáticas. Sonido, iluminación, armado, vestuario, utilería y maquillaje forman parte de una estructura que requiere una importante inversión.





Por ese motivo, uno de los objetivos de la comisión es avanzar hacia un esquema de mayor autofinanciamiento. En ese camino aparecen distintas propuestas que ASSEM viene desarrollando durante el año, como la venta de pizzas y empanadas, hierbas y próximamente una producción especial de vinos.





Rivas adelantó que se pondrá a la venta una primera serie de 150 botellas, elaboradas por una bodega mendocina cuya identidad todavía no será difundida públicamente. Según explicó, se trata de un vino de alta calidad, procedente de una bodega que obtuvo reconocimientos en Europa.





La producción tendrá dos variedades: Malbec, que llevará el nombre “Sangre de Cristo”, y Cabernet Franc, denominado “Boda de Cana”.





“Es un vino caro, no es un vino barato, pero la idea es que esto nos permita seguir con uno en todo”, explicó Rivas, quien contó que tanto él como otros integrantes de la comisión ya probaron el producto antes de decidir su comercialización.





La intención es que, si la primera tanda tiene una buena respuesta, pueda realizarse una segunda producción de otras 150 botellas. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, los recursos obtenidos permitirían continuar con el equipamiento del Centro Cultural y avanzar con las necesidades que demanda la próxima edición de la Pasión.





El vino será comercializado directamente por ASSEM y no se prevé inicialmente su venta a través de comercios. La institución también analiza diferentes estrategias para llegar a empresas y particulares que quieran adquirirlo como regalo empresarial o para ocasiones especiales.





Rivas insistió en que las distintas alternativas de financiamiento tienen como objetivo que la comunidad pueda colaborar recibiendo a cambio un producto o servicio. “Necesitamos de la voluntad de la gente”, afirmó, aunque reconoció las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.





En ese sentido, destacó que la institución busca que los vecinos puedan colaborar de distintas maneras, incluso mediante productos de consumo habitual. “Con un paquete de hierba que la gente nos compre, a nosotros nos están dando una mano terrible”, explicó.





El presidente de ASSEM también recordó que la institución fue creada específicamente para la producción de “La Pasión según San Juan”, aunque su estatuto contempla la posibilidad de realizar actividades culturales, musicales y sociales.





“Nosotros trabajamos todo el año, no solamente para la Pasión”, remarcó. El objetivo, explicó, es generar recursos y actividades durante todo el año para que el espectáculo pueda sostenerse y crecer.





Rivas también destacó el trabajo realizado en los últimos años por Alejandra y Manuel, a quienes atribuyó un papel fundamental en la recuperación de la institución. “Ellos se han puesto la Pasión al hombro”, expresó.





Actualmente, la comisión trabaja en el acondicionamiento de la nueva sede. Ya se realizaron obras en los baños y la cocina y se incorporaron mejoras vinculadas con la accesibilidad y la seguridad del edificio.





El Centro Cultural tendrá además rampas para facilitar el acceso de personas con dificultades de movilidad, una cuestión que Rivas destacó especialmente.





La institución también piensa en la edición 2027 de “La Pasión según San Juan”. El espectáculo volverá a presentarse durante Semana Santa y el corto calendario disponible obliga a comenzar los preparativos con anticipación.





Rivas explicó que algunos personajes ya están siendo preseleccionados porque el tiempo de ensayo será reducido. Además, el armado del escenario demanda entre diez y doce días de trabajo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.





Para la próxima edición también se proyectan mejoras en el predio del Parque Anchorena. Una de las principales preocupaciones está relacionada con una zona que suele inundarse cuando se registran lluvias, por lo que se trabaja para elevar y acondicionar ese sector.









También se buscará incrementar la cantidad de sillas y mejorar las condiciones para que el público pueda disfrutar del espectáculo con mayor comodidad.





La puesta en escena será diferente y, según adelantó Rivas, buscará estar más cerca del público. La accesibilidad y la comodidad de los espectadores aparecen nuevamente como puntos centrales.





En el cierre de la entrevista, el presidente de ASSEM realizó una invitación a quienes todavía no se animan a regresar al espectáculo o participar de la organización.





“No tengan miedo a nada, que vuelvan, que vengan, que participen”, pidió Rivas, quien sostuvo que la participación de los vecinos resulta fundamental para mantener viva una propuesta que considera parte del patrimonio de Madariaga.





“El pueblo es el que le da vida a todo”, afirmó.





El nombre que tendrá el nuevo Centro Cultural, en tanto, todavía es un secreto. Rivas confirmó que llevará el nombre de una persona a la que la comisión considera merecedora de un reconocimiento especial y que se trata de un homenaje.





La identidad será revelada oficialmente durante la inauguración prevista para octubre.





Mientras tanto, ASSEM continúa trabajando con una mirada puesta en dos objetivos que, para la institución, están estrechamente vinculados: consolidar un nuevo espacio cultural abierto a la comunidad y comenzar a reunir los recursos necesarios para que “La Pasión según San Juan” vuelva a tener su escenario durante Semana Santa 2027.





“Todo lo que hacemos es pensando en la comunidad”, sintetizó Rivas durante la entrevista.