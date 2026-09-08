“Luque, sos un hijo de p...”: Jana Maradona apuntó contra el médico durante el juicio por la muerte de su padre

Jana Maradona habló este martes sobre el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona, y apuntó con dureza contra el neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los siete profesionales de la salud acusados en el proceso. “Luque, sos un hijo de p..., no tenés que tocar absolutamente nunca más a nadie, dedicate a jugar a la bolita” , lanzó en una entrevista con TN , al referirse a la relación que el médico mantenía con el ídolo y a lo ocurrido durante los últimos días de su vida.

La hija de Maradona aseguró que atraviesa esta nueva etapa del juicio con “mucha seguridad y confianza” y destacó que el proceso está llegando a una instancia a la que no había llegado el año pasado. Sin embargo, reconoció que volver a declarar implicó para ella atravesar nuevamente momentos especialmente dolorosos. “ Es una mierda haber declarado dos veces porque uno, ante eventos tan traumáticos , intenta dejarlos en un lugar de la mente o resguardados porque es muy doloroso y solo se abre esa cajita cuando es realmente necesario ”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que decidió volver a declarar porque considera que es necesario para buscar justicia por la muerte de su papá. “El año pasado me puse en una mentalidad de que no importa cuántas veces tenga que declarar, lo voy a hacer con la misma fuerza porque mi papá merece que nosotros estemos acá contando todo lo que pasó” , afirmó. Y agregó: “Por más doloroso que sea esto, estoy convencida de que es necesario y no me va a sacar nadie”.

Durante la entrevista, además, se refirió a algunos de los momentos más fuertes que atravesó durante el juicio. Recordó especialmente los chats que fueron exhibidos en las audiencias y en los que, según contó, la trataron de “retrasada” y “pelotuda” por plantear distintas alternativas para el cuidado de su padre.

La joven contó que, antes de la muerte de su padre, hubo una reunión en la que se discutió si debía ser internado en una clínica, con atención médica permanente, o continuar con una internación domiciliaria. Según su relato, ellas fueron convencidas de optar por la segunda alternativa bajo la condición de que recibiría cuidados equivalentes a los de una clínica, pero en su casa y con el respaldo de Swiss Medical.

“Nosotras pensamos que era la mejor decisión para mi papá y ellos, celebrando que nos lograron convencer” , señaló. La hija de Maradona aseguró que en aquellos mensajes el entorno médico festejaba la decisión y cuestionó especialmente el hecho de que después se intentara responsabilizar a las hijas por lo sucedido.

“Nosotras dábamos el corazón entero cada vez que teníamos que tomar una decisión. No teníamos idea, no teníamos conocimientos y nos apoyábamos realmente en los médicos ”, sostuvo en una entrevista con Santiago Martella. Y fue todavía más contundente al hablar de lo que considera una traición: “‘Estafadas’ es una palabra muy suave. Yo me siento traicionada a niveles extraordinarios y también traicionaron a mi papá”.

Jana también habló sobre su vínculo actual con sus hermanas desde la muerte del Diez. “Desde que falleció mi papá, lo que siempre digo es que nos unió necesariamente. Eso nos duele a todos y lógicamente nos une de alguna manera ese dolor”, explicó. Aunque reconoció que existen diferencias entre ellas porque tienen vidas distintas, aseguró que mantienen un trato cordial y que están “todos cansados, tristes pero firmes”.

Al imaginar qué habría dicho su padre durante este juicio si estuviera vivo, Jana volvió a apuntar contra Luque y puso el foco en el vínculo de confianza que el médico tenía con Maradona. “La traición viene de quien más querés porque, si no, es un hijo de puta más” , afirmó. Y remató: “Es traidor porque mi papá a Luque lo quería y lo defendía, por eso es aún más terrible lo que pasó”.

Fuente: TN