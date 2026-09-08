Habló el papá del joven que fue asesinado por motochorros durante un asalto en José C. Paz: “Lo atacaron por la espalda”

En medio del dolor, habló el papá del joven de 22 años que fue asesinado por motochorros cuando volvía del gimnasio en José C. Paz.

“Siento mucha bronca, quisiera que haya justicia. La policia se está moviendo, pero quisiera que se muevan más”, expresó José Luis visiblemente consternado, al aire de Hablemos de Esto ( TN ), en referencia a los sospechosos que están prófugos.

En esa línea, agregó: “Mi hijo era sano. Iba al gimnasio, trabajaba, venía todas las tardes acá. No se merecía esto, que estos ratas lo maten por la espalda. Estoy recaliente”.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30, en el cruce de las calles Polonia y Piñero, cuando Elías circulaba en su moto rumbo a su casa, en la localidad de Sol y Verde.

Dos delincuentes que circulaban en moto y simulaban ser repartidores de Pedidos Ya lo sorprendieron, le robaron, le dispararon por la espalda y escaparon.

Según se observa en un video del ataque, los delincuentes se acercaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara la moto. El joven intentó escapar y aceleró, pero uno de los asaltantes le disparó desde atrás.

La bala ingresó por la espalda y Elías perdió el control de la moto. En las imágenes se escucha la detonación y, segundos después, se observa cómo el joven se detiene y cae sobre la vereda.

Los delincuentes se acercaron nuevamente cuando la víctima estaba tirada en el suelo y se llevaron la moto. Hasta el momento, el vehículo no ha sido recuperado.

Elías estuvo unos 15 minutos en el lugar hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las heridas.

La Justicia busca identificar a los dos delincuentes que participaron del asalto. Por el momento, ambos permanecen prófugos.

Familiares y amigos de Elías esperan que les entreguen el cuerpo y anticiparon que realizarán manifestaciones y cortes sobre la ruta 197 para reclamar por el esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.

Los investigadores analizan las imágenes registradas durante el ataque y otras cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la fuga de los asesinos y determinar hacia dónde fueron después de haber robado la moto.

Fuente: TN