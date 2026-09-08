Los menores matan cada vez más en la Argentina: Crece el debate sobre la edad de imputabilidad

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El debate sobre la edad de imputabilidad volvió a ocupar el centro de la escena luego de que una jueza de Lomas de Zamora suspendiera durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta por la jueza Marta Pascual, a partir de una acción de hábeas corpus colectivo presentada por una organización social. La decisión abrió interrogantes sobre cómo deberán actuar los fiscales frente a casos que involucren a adolescentes de 14 años.

Según fuentes judiciales citadas en la investigación, un fiscal podría mantener detenido a un menor de esa edad siempre que todavía no haya sido notificado de la resolución. Sin embargo, otros funcionarios señalaron que será necesario analizar el fallo y cada situación particular.

El debate también expone otro problema: la falta de infraestructura para alojar y rehabilitar a los menores que eventualmente ingresen al sistema penal juvenil.

Fiscales y comisarios bonaerenses consultados coinciden en la necesidad de contar con herramientas frente a delitos graves, aunque advierten que bajar la edad de imputabilidad sin ampliar los recursos destinados al sistema de encierro podría generar nuevas dificultades.

Uno de los casos mencionados como ejemplo es el de Cristian Y., conocido como “El Chilenito”, quien protagonizó dos fugas de un centro cerrado para menores mientras cumplía medidas por robos a mano armada.

Las estadísticas también forman parte de la discusión. De acuerdo con cifras del Ministerio Público Fiscal, en distintos departamentos judiciales bonaerenses aumentaron los expedientes vinculados con homicidios y tentativas protagonizados por menores inimputables.

En La Plata se registraron seis tentativas durante 2024. En 2025 hubo seis homicidios consumados y once tentativas.

En Morón, durante 2024 se contabilizó una tentativa, mientras que en 2025 hubo tres tentativas y tres causas con víctimas fatales.

En Lomas de Zamora se pasó de un homicidio consumado y 15 tentativas en 2024 a nueve homicidios consumados y 16 tentativas durante 2025.

En San Isidro, los casos comprendidos entre homicidios consumados y tentativas aumentaron de nueve a 15 en un año.

Los datos alimentan la discusión sobre cómo debe responder el Estado frente a los delitos graves cometidos por adolescentes y sobre la capacidad real del sistema para aplicar una eventual reforma penal juvenil.