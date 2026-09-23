Los jardineros son contundentes: “Esta es la razón por la que no debés poner luces solares en el jardín de tu casa”

Las luces solares para jardín se convirtieron en una alternativa cada vez más utilizada para iluminar patios, caminos y espacios exteriores cuando cae el sol. No necesitan cables, se cargan durante el día y pueden crear un ambiente agradable durante la noche.

Sin embargo, que funcionen con energía solar no significa que sean completamente inocuas para el entorno. La luz artificial durante la noche puede modificar el comportamiento de plantas, insectos y otros animales que dependen del ciclo natural entre luz y oscuridad.

Por eso, especialistas en jardinería y conservación recomiendan prestar atención a la cantidad de iluminación y, sobre todo, evitar convertir todo el jardín en una zona iluminada durante horas .

El ciclo natural entre día y noche es fundamental para numerosos organismos. Mientras algunos animales permanecen activos durante el día, otros dependen de la oscuridad para alimentarse, desplazarse y descansar.

Los insectos también pueden verse afectados por la iluminación artificial. Muchos utilizan la luz de la Luna y las estrellas como referencia para orientarse y una fuente de luz cercana puede alterar ese comportamiento.

Las polillas son uno de los ejemplos más conocidos. Al encontrarse con una luz artificial intensa pueden acercarse repetidamente a ella y gastar una gran cantidad de energía.

Esto también puede afectar a los procesos de polinización , ya que algunos insectos modifican sus recorridos o dejan de visitar determinadas plantas.

El problema no se limita a una sola especie. Los cambios en el comportamiento de los insectos pueden terminar teniendo consecuencias sobre otros animales que dependen de ellos para alimentarse y sobre las propias plantas del jardín.

Las luces solares tienen una ventaja evidente: no necesitan conectarse a la red eléctrica y aprovechan la energía acumulada durante el día.

El inconveniente aparece cuando se utilizan como si fueran una iluminación exterior convencional y permanecen encendidas durante toda la noche.

La recomendación es reducir al mínimo la iluminación y, cuando sea posible, dejar sectores completamente oscuros . Esas zonas pueden funcionar como refugio para animales nocturnos y evitar una exposición permanente a la luz artificial.

También conviene evitar las lámparas que emiten una iluminación demasiado fría o con una elevada proporción de luz azul , especialmente cuando están instaladas cerca de plantas o zonas donde circulan insectos.

Otro punto importante es el diseño de las lámparas. Las luces esféricas o abiertas pueden emitir iluminación en prácticamente todas las direcciones. Esto aumenta la cantidad de luz que termina fuera del área que realmente se pretende iluminar y contribuye a la contaminación lumínica.

Una alternativa más adecuada es utilizar luminarias que dirijan la luz hacia abajo , especialmente si el objetivo es iluminar un sendero o una zona determinada del jardín.

También es conveniente colocarlas cerca del suelo y evitar que la luz se proyecte directamente hacia árboles, arbustos o sectores donde puedan refugiarse animales.

No es necesario renunciar por completo a las luces solares. Una opción es utilizarlas solo en los lugares donde realmente hacen falta , como escalones, entradas o caminos.

Otra posibilidad es elegir modelos con temporizador o sensores que permitan reducir el tiempo de funcionamiento y evitar que permanezcan encendidos durante toda la noche.

La idea es sencilla: menos luz y mejor dirigida . Así, el jardín puede seguir teniendo iluminación decorativa o funcional sin transformar completamente la noche en una extensión del día. Para las plantas y los animales que viven allí, conservar algunos sectores en oscuridad puede ser tan importante como mantenerlos regados y cuidados durante el día.

Fuente: TN