Los expertos en psicología coinciden: quienes miran varias veces el reloj sin estar apurados no solo es por aburrimiento, sino que tienen necesidad de control

Es una costumbre muy común, pero que también esconde diversos detalles sobre la personalidad. De seguro te pasó que durante una conversación importante, tu acompañante no dejaba de mirar el celular o fuiste tú quien contó en más de una ocasión cómo pasaban los minutos aunque no tuvieras necesidad de marcharte rápido.

Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas miran varias veces el reloj sin estar apurados y los expertos llegaron a la conclusión de que no solo se trata de un posible aburrimiento, sino de una necesidad de control y es una señal social de comunicación no verbal.

Mirar el reloj de forma repetida sin tener prisa suele ser un reflejo inconsciente de ansiedad leve, necesidad de control o un hábito automático del cerebro. Aunque la otra persona puede interpretarlo como un posible aburrimiento o apuro, no siempre es así, ya que también puede ser una simple consulta para saber cuánto tiempo pasó y poder planificar tareas futuras.

Los expertos destacan algunas razones psicológicas principales detrás de este hábito:

Fuente: La Nación