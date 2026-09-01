Llevar un diente de ajo en la mochila: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan

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El ajo es un alimento muy utilizado en la cocina, pero también tiene un fuerte valor simbólico en distintas culturas. Desde hace siglos, se lo relaciona con la protección, la buena suerte y el alejamiento de las energías negativas. Por eso, muchas personas recomiendan llevarlo en la mochila como una especie de amuleto personal.

Esto puede hacerse en cualquier momento del día. A su vez, la tradición popular asegura que puede ayudar a protegerse de la negatividad y alejar la envidia y el mal de ojo .

Para distintas tradiciones populares, el ajo está asociado con la protección y la limpieza energética . Por eso, algunas personas eligen llevarlo cerca de sus pertenencias personales con diferentes intenciones. Entre los significados más difundidos se encuentran:

Por otro lado, el ajo fue asociado durante siglos con la protección frente a aquello considerado negativo o peligroso . Su fuerte aroma y sus usos tradicionales contribuyeron a construir una imagen simbólica que se mantiene vigente en diferentes culturas.

Sin embargo, llevar un diente de ajo en una mochila no tiene efectos comprobados sobre la suerte, la energía o el mal de ojo . Su utilización pertenece al ámbito de las creencias y supersticiones populares, por lo que su significado depende de la interpretación y las costumbres de cada persona.

Para quienes quieran incorporar esta costumbre, algunas versiones del ritual recomiendan utilizar un diente de ajo fresco y con cáscara y guardarlo dentro de una pequeña bolsita de tela antes de colocarlo en la mochila. Otras variantes sugieren envolverlo en papel aluminio para evitar el olor y el contacto con las pertenencias. Además, se recomienda:

Fuente: TN