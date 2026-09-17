Llenar una naranja hueca con café, laurel, clavo de olor y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan cuando empieza el calor

La primavera es una de las mejores estaciones del año porque vuelve el calor y los días de sol, pero también prepara el terreno para la aparición de los mosquitos. Para combatir esta plaga, se recomienda utilizar un truco casero que consiste en mezclar ciertos elementos dentro de una naranja hueca .

De hecho, hay que llenarla con café, laurel, clavos de olor y canela. Siguiendo algunos pasos sirve para alejar a los mosquitos sin necesidad de utilizar insecticidas o espirales que tienen un olor difícil de aguantar.

El paso a paso, compartido por la cuenta de Instagram (@ariana.bek) es sencillo: primero se corta una naranja en dos mitades y se quita todo el relleno, dejando la parte interna seca . En una mitad, se colocan dos cucharadas de café instantáneo, tres hojas de laurel en pedacitos, tres clavos de olor pequeños y una cucharadita de canela.

En la otra mitad se hace un orificio en el ombligo de la naranja, para meter allí la rama de canela y dejarla como si fuera una mecha. De hecho, se la va a encender con fuego para ser usada como una especie de incienso; el humo que emana, según esta influencer, funciona como un repelente contra los mosquitos.

Una publicación compartida por Araceli Gonzalez (@ariana.bek)

Por eso recomienda usarla en el balcón o terraza para que no aparezcan los mosquitos cuando el calor empieza a hacerse sentir, aunque también puede utilizarse en interiores porque surte un doble efecto: además de repelente, es aromatizante.

Hay otra trampa para mosquitos a bese de elementos naturales que es muy sencilla de preparar y sumamente efectiva. Solo se necesitan agua, 50 gramos de azúcar y un poco de levadura micronizada, además de una botella de plástico.

El primer paso es calentar el agua junto al azúcar y mezclar bien hasta que se disuelva. Luego se reserva hasta que alcance temperatura ambiente. A la par, se va cortando la botella de plástico a la mitad.

La parte inferior servirá para poner este líquido y la superior funcionará como un embudo: hay que colocarla invertida, cuidando que la parte de la tapa no toque el líquido y que queden los huecos bien cerrados, para que los mosquitos no puedan salir . Por último, se agrega la levadura y no se vuelve a mezclar para no afectar la reacción química.

Lee también: Rubén Bueno, biólogo: “Lo que atrae a los mosquitos no es una sangre más dulce, sino los compuestos químicos que emitimos”

El funcionamiento de esta trampa natural tiene una base científica: se descubrió en un estudio citado por National Geographic que los mosquitos tienen la capacidad de detectar el dióxido de carbono a más de nueve metros de distancia, y esa es su forma de identificar a las personas que luego pican, ya que los humanos lo exhalamos en el proceso de respiración.

Esta detección del CO₂ es su radar para encontrarnos. Por eso, con los ingredientes mencionados anteriormente, se puede armar una trampa de distracción.

Al mezclar estos elementos, se produce una fermentación entre el azúcar y la levadura, que imita la liberación de dióxido de carbono de los humanos.

Lo ideal es colocar la botella en el día en zonas húmedas u oscuras, que es donde más se posicionan los mosquitos, y en la noche tenerla en las habitaciones . Se debe ir cambiando los ingredientes cada un par de días para su efectividad.

Fuente: TN