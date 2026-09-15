Llega la Noche de las Pizzas y Empanadas: descuentos, ofertas y locales adheridos

Este martes 15 de septiembre se celebra la 43° edición de La Noche de la Pizza y la Empanada , una iniciativa de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) .

De esta manera, miles de personas podrán disfrutar de descuentos especiales, ofertas y promociones en los locales adheridos.

Este lunes 14 de septiembre, como previa a la celebración de la noche, se realizó una degustación masiva en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco.

Las promociones estarán disponibles únicamente en los comercios adheridos al evento y podrán variar según cada establecimiento. Los principales beneficios serán:

Los descuentos serán aplicados sobre las variedades y productos que determine cada comercio. Además, cada local establecerá si la promoción está disponible en salón, delivery o take away .

También podrán definir los medios de pago habilitados para acceder a los beneficios.

El evento cuenta con un mapa online que permite localizar las pizzerías y casas de empanadas que participan de la iniciativa.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán:

De esta manera, el público podrá organizar con anticipación dónde comprar pizza o empanadas durante la jornada.

Como antesala del evento principal, este lunes 14 de septiembre, de 11 a 15 , se llevó a cabo una degustación masiva de pizza en la Plaza Astor Piazzolla , ubicada en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco .

Durante la actividad se elaboraron 5.000 porciones de pizza y empanadas en vivo . APYCE puso a disposición un bono contribución de $2.000 , que se podía canjear por dos porciones de pizza o dos empanadas.

El dinero recaudado a través de los bonos contribución fue destinado a los Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44 , de la ciudad de San Justo.

Fuente: TN