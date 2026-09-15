Helen Mirren, actriz de 81 años: “Practico una rutina de ejercicio de 12 minutos desde hace 60 años”

A sus 81 años , Helen Mirren continúa activa tanto dentro como fuera de las pantallas. En medio de su participación en el Festival Internacional de Cine de Toronto , la actriz se refirió a los hábitos que mantiene para cuidar su cuerpo y reveló que desde hace seis décadas recurre al mismo método de entrenamiento.

Se trata del XBX , un programa desarrollado originalmente por la Real Fuerza Aérea Canadiense que propone trabajar diferentes grupos musculares en apenas 12 minutos .

Este entrenamiento fue desarrollado durante la década de 1950 y su nombre proviene de “Ten Basic Exercises” , es decir, diez ejercicios básicos. Una de sus principales características es que puede realizarse en cualquier lugar, ya que utiliza el propio peso corporal y no necesita máquinas ni equipamiento de gimnasio .

El programa está organizado en 48 niveles de dificultad . A medida que la persona avanza, aumenta la cantidad de repeticiones y algunos movimientos se vuelven más exigentes, pero el entrenamiento siempre mantiene una duración total de 12 minutos.

Entre los movimientos de los primeros niveles aparecen ejercicios básicos de movilidad, elevaciones de rodillas, círculos con los brazos, abdominales, elevaciones de piernas y flexiones apoyando las rodillas.

Mirren, sin embargo, nunca buscó completar los niveles más difíciles: “Nunca pasé del segundo nivel” . Para la actriz, el atractivo del sistema está precisamente en que permite comenzar con una exigencia baja e incrementar la dificultad de manera progresiva.

“No es nada extremo, pero hay que hacerlo todos los días” , explicó Mirren en otra entrevista sobre el método. Incluso se definió como una persona “increíblemente perezosa” a la hora de entrenar y reconoció que hay períodos en los que deja la rutina, aunque luego intenta retomarla porque sabe que le funciona.

La actriz también ha insistido en que hacer ejercicio no necesariamente implica pagar un gimnasio o realizar sesiones extensas . Su filosofía pasa por incorporar una actividad que resulte sostenible y avanzar gradualmente en lugar de buscar resultados inmediatos.

El propio XBX responde a esa idea. Quienes comienzan deben hacerlo desde el primer nivel y progresar únicamente cuando logran completar los movimientos correspondientes dentro del tiempo establecido . Incluso, el programa original no recomienda saltear niveles o intentar avanzar más rápido de lo previsto.

Después de alrededor de 60 años recurriendo al mismo entrenamiento , Mirren defiende una rutina que demanda apenas unos minutos y pone el foco en la posibilidad de mantener el movimiento como un hábito a lo largo del tiempo por sobre la intensidad de una sesión aislada.

Fuente: TN