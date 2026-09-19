Lionel Scaloni asistió al triunfo de la selección argentina sub 19 contra Uruguay por los Juegos Suramericanos

El DT de la selección argentina Lionel Scaloni hizo presencia este sábado junto a su cuerpo técnico en el partido de la Sub 19 contra Uruguay por los Juegos Suramericanos . El entrenador acudió al estadio de Newell’s, club en el que comenzó su carrera como futbolista, para observar a los jugadores de las nuevas generaciones.

Estuvo acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Fabián Ayala en uno de los palcos del Coloso del Parque . El grupo se encontró en las afueras del estadio e ingresaron juntos, según se ve en un video difundido por Olé . Allí fueron recibidos por varios hinchas que les pidieron fotos y les agradecieron por su gestión en la selección. “Gracias, campeones” , les gritaban.

🇦🇷 SCALONI, AIMAR Y TODO EL CT DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PRESENTES EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS ⚽ ▶ El DT de la Selección junto a todo su equipo técnico presentes para el partido entre Argentina y Uruguay por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🎥 @camicorrales10 desde… pic.twitter.com/MNSVy64yfc

Poco después se sentaron en el palco a ver el partido , donde el conjunto dirigido por Diego Placente luchaba por la clasificación para las semifinales. Y le fue bien a la sub 19 argentina: con un gol de Franco Domínguez a los 28 minutos de la segunda mitad, venció a Uruguay por 1-0 y mantuvo las posibilidades de acceder a las semifinales. Ahora la selección suma 3 puntos, sin diferencia de goles, y alcanzó a Venezuela, que cayó frente a Paraguay por 2 a 0 y quedó con 3 unidades pero con -1 en el saldo. Con este panorama, en caso de conseguir un empate este lunes contra los caribeños en un partido que se iniciará a las 14, Argentina conseguirá el pase de rueda.

A las semifinales accederán los dos mejores de cada uno de los dos grupos de cuatro equipos. En el B el local se había estrenado en los Suramericanos con un 1-2 a manos de Paraguay. La albiceleste se había puesto en ventaja a los 40 minutos con un gol de Domínguez, de Estudiantes de La Plata. Pero la reacción albirroja en el segundo tiempo torció el rumbo. Junior Gamarra igualó a los 14 y poco después, a los 21, Pedro Zarza hizo el segundo tanto.

El certamen es exclusivo para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2007 , y cuenta con ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro equipos. Argentina integra el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que el Grupo A es compuesto por Colombia, Perú, Panamá y Chile.

¡LOCURA EN EL COLOSO MARCELO BIELSA! Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar y el Ratón Ayala dicen presente en Rosario para el partido entre Argentina y Uruguay por los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/vjD4WSFis6

La presencia de Scaloni en el partido de la selección argentina Sub 19 ante Uruguay se da en un contexto en el que el entrenador observa de cerca a las nuevas camadas. Para los amistosos de la próxima fecha FIFA del conjunto mayor incluyó en la convocatoria a varios futbolistas jóvenes que vienen ganando terreno en la consideración del cuerpo técnico, como Franco Mastantuono (19), Gianluca Prestianni (20), Nico Paz (22), Santiago Castro (22), Matías Soulé (23), Agustín Giay (22) y Equi Fernández (24).

Este sábado terminó de ampliar la convocatoria y sumó a nuevos jugadores jóvenes , entre los que se encuentran el delantero de Boca Leonel Flores (19), el mediocampista de River Tobías Andrada (19), el arquero millonario Santiago Beltrán (21) y el defensor central de Estudiantes de la Plata Tomás Palacios (23).

El pasado viernes se conoció una entrevista que el entrenador brindó a un medio chino, el canal asiático MiGu . No solo es la primera vez que el DT habló después de perder la final contra España en la Copa del Mundo 2026, sino también la primera que ofrece tras poner en duda su continuidad .

Allí habló sobre las nuevas incorporaciones, muchos de los cuales son jugadores jóvenes. “Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada . Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta ”, sostuvo.

Sus palabras causaron revuelo y abrieron la posibilidad de que continúe en el cargo. “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía , porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello... sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía... ”, detalló.

Señaló que, al terminar la final, “se abre un paréntesis”: “ Vamos a darle oportunidad a eso . No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil . Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”.

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Fuente: La Nación