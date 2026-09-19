Germán Kraus, actor: “No hay gente linda en la televisión argentina”

Alejado de los estudios de grabación y enfocado en el teatro, Germán Kraus reapareció en un ciclo de streaming y encendió la polémica. En medio de su recorrida por diferentes escenarios con la comedia Soy tu ángel, obra que escribió y dirige junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia, el actor visitó este viernes el ciclo Sola en los bares (Conexión Abierta) y lanzó un filoso comentario sobre la televisión actual que no tardó en viralizarse .

Todo comenzó cuando la conductora le consultó si aceptaría una propuesta para sumarse a un reality , a raíz del reciente paso de Andrea del Boca por Gran Hermano (Telefe). “Ni loco” , respondió de inmediato. Y agregó: “Ideológicamente no estoy de acuerdo. Y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos. Eso es cualquier cosa lo que se ve” .

Ante la repregunta, aclaró que su cuestionamiento no apuntaba a la intérprete de la telenovela Celeste : “No me refiero a Andrea, me refiero en general” . Acto seguido, profundizó: “Lo que me devuelve la pantalla no es interesante, no es nada, es remanido. No tiene colores, todo el mundo grita. No hay gente linda” . Cuando González le pidió precisiones, especificó: “Estéticamente, estéticamente. Bueno, o cambió la estética” .

“ Yo no voy a estar diciendo ‘todo el tiempo pasado fue mejor’ , pero qué sé yo, extraño esa pantalla”, reveló. En ese sentido, detalló qué contenidos añora: “Extraño los musicales, extraño los programas de humor”. A su vez, aclaró que su reclamo responde a una falencia estructural y no a una cuestión subjetiva: “No es un tema personal. Pero todo eso lo extraño de la tele. No sé por qué no está” .

Durante la entrevista, el protagonista apuntó contra la desaparición de la telenovela nacional. Para el actor, ese género constituyó el motor histórico de la pantalla y su identidad. “Los brasileños y los turcos nos pasaron el trapo” , sentenció. Además, cuestionó los métodos de trabajo vigentes: “Los textos, los actores dicen lo que se les ocurre, no estudian la letra” .

Ese diagnóstico condujo a otra problemática central: la pérdida del mercado exterior. “Cómo se ha perdido el mercado internacional. Nos quedamos muy atrás”, sostuvo. Para Kraus, la producción actual carece de escala exportable. “ Acá no hay una producción que uno pueda... Es de cabotaje, porque la verdad no da para vender al exterior . Por muchas cosas, por la temática, por los textos, por los argentinismos. No nos hemos acoplado a la expectativa del público latinoamericano”, evaluó y recordó que en otras épocas las ficciones locales llegaban a Rusia e Italia.

Oscar Alberto Grillo, su verdadero nombre, debutó en televisión en 1968 y construyó una trayectoria con numerosos protagónicos que lo consolidaron como uno de los galanes más populares de la pantalla chica. Entre sus trabajos más recordados figuran Estrellita, esa pobre campesina , La pobre Clara , El hombre que amé y Regalo del Cielo , además de su participación en el éxito de Mi familia es un Dibujo . Su extenso recorrido profesional incluye labores en canales de Venezuela, Puerto Rico e Italia, antecedentes con los cuales intentó respaldar sus conceptos sobre la crisis exportadora del sector audiovisual argentino.

Fuente: La Nación