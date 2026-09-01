Le ofreció una fruta a una nena de 8 años, la llevó a un descampado en Merlo y le mostró sus genitales: quedó detenido

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Un hombre de 34 años fue detenido en Merlo, acusado de haber engañado y raptado a una nena de 8 años para llevarla hasta un descampado y mostrarle sus genitales.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Onelli al 2800, casi esquina Bolivia, en la localidad de Libertad. De acuerdo con la investigación, la nena se encontraba en la vereda de su casa cuando perdió de vista a su familia.

Según reconstruyeron los investigadores, el hombre se acercó a la nena y le ofreció una fruta. Para convencerla de que lo acompañara, le habría dicho que era “amigo de su madre” .

Luego, la agarró del brazo y caminó con ella hasta un descampado situado a unos 200 metros de su casa, sobre la calle Jufré, entre Gallo y Rivarola.

Una vez en el lugar, siempre de acuerdo con el relato de la víctima, el acusado se bajó el pantalón y le mostró sus partes íntimas. Ante esa situación, la niña logró escapar y corrió hasta encontrarse con una vecina, quien la puso a resguardo y dio aviso a la Policía.

La madre de la menor hizo la denuncia y, a partir de ese momento, el personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Merlo 4ª comenzó a analizar las cámaras de seguridad de la zona y los registros del sistema de monitoreo municipal.

Las imágenes permitieron identificar al sospechoso y establecer dónde vivía . Los investigadores descubrieron que se trataba de un vecino de la víctima, cuya casa se encontraba lindera a la de la familia.

Con las pruebas reunidas, los agentes llevaron a cabo un operativo y detuvieron a Carlos Jonathan Rios , de 34 años, quien se desempeñaría como changarín. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de Morón, que avaló el procedimiento y dispuso que el acusado sea trasladado a la sede fiscal. Por el momento, quedó imputado por los delitos de rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas.

Ahora la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos en los que la niña estuvo fuera de la vista de su familia y establecer si existió algún otro tipo de abuso. Para avanzar en ese punto, está previsto que se lleve adelante una Cámara Gesell.

Fuente: TN