“Las Malvinas son argentinas”: la historia de cómo llegó a las islas la bandera inspirada en la Selección Argentina

Mientras el Gobierno nacional decidió poner el tema en agenda y crece la tensión con el Reino Unido, un grupo de veteranos argentinos viajó a las islas Malvinas para acercarse al cementerio Darwin, en homenaje a los soldados caídos, donde desplegaron, por primera vez, una bandera que reza "las Malvinas son argentinas" similar a la que mostraron los jugadores de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.

Se trata de un grupo de 11 veteranos argentinos que participaron de la guerra de 1982 y familiares de caídos, que forman parte de la Agrupación 2 de abril, de Avellaneda . Para algunos, era la primera vez que pisaban las islas.

Durante una semana, recorrieron montes, playas y campos, zonas donde en algún momento hubo guerra y hoy es propiedad privada. Pero uno de los momentos más sensibles fue cuando llegaron al cementerio Darwin, donde 230 cruces blancas irrumpen en el medio de la nada .

Para llegar, hay que atravesar un extenso camino de ripio que comienza donde termina la enorme base militar de Mount Pleasant, levantada por los británicos después de la guerra, según informó la agencia de noticias EFE , que acompañó a los veteranos en esta cruzada.

Una vez que llegan al cementerio, el grupo se dispersó en silencio y comienzo a buscar un nombre entre las tumbas. Dejaron cartas, flores, banderas, camisetas y rosarios. Hablaron y lloraron.

Uno de ellos, Ramón Robles, llevaba las cenizas de un excombatiente fallecido hace un año, que pidió descansar junto a sus compañeros.

Robles, que lidera el grupo y combatió a pocos kilómetros de donde sería luego emplazado el cementerio argentino, considera que se trata de "un viaje humanitario, para cerrar etapas y librarse de fantasmas".

Eduardo Albornoz tenía 18 años y apenas tres semanas de instrucción militar cuando fue enviado a las islas. Con el paso de los días y ante el bloqueo de los británicos, recuerda, la comida terminó reducida a una pequeña taza de sopa de sémola por la mañana y otra por la noche. Cuando volvió al continente, tras la rendición argentina, pesaba 14 kilos menos.

"He llorado acá, he llorado en el Monte Longdon, porque fue una guerra tan absurda, en un territorio tan grande, tan mal cubierto, con un ejército tan pobre como el nuestro", afirma sobre el conflicto, que causó la muerte a 649 argentinos.

Al respecto, Robles dice: "Nuestro gobierno de ese momento le hizo un favor a los habitantes de las islas". Y señala que fue después del conflicto cuando el Reino Unido, que administra el territorio desde 1833, reforzó su presencia e impulsó su desarrollo.

Consultados por las recientes medidas del presidente Javier Milei respecto al reclamo de soberanía, coinciden en que se trata de un postureo intrascendente , similar al de gobiernos anteriores que, según dicen, no lograron ningún avance significativo.

"Nosotros vamos a tratar, dentro de lo que nos toca a los excombatientes, de seguir sembrando memoria para que algún día las próximas generaciones tomen la recuperación de las islas de otra manera, a través de la negociación política", expresa Robles, que tras cada visita al territorio insular tramita un nuevo pasaporte para no conservar el sello de las autoridades isleñas , que interpreta como un reconocimiento de la administración británica.

Miriam Gramisci nunca había pisado las islas. Viajó a conocer el lugar donde había terminado su hermano Donato, muerto en combate tres días antes de la rendición argentina.

Durante décadas, Donato permaneció enterrado en Darwin bajo una lápida que no llevaba su nombre, sino la inscripción "Soldado argentino solo conocido por Dios", colocada por los británicos sobre las tumbas de los combatientes que no pudieron ser identificados.

En 2018, análisis de ADN de un proyecto humanitario acordado por Argentina y el Reino Unido, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, permitieron identificar sus restos y reemplazar aquella inscripción por su nombre.

"Pienso que este es su lugar. Por más que esté lejos de su familia, lejos de lo que fue su casa, es el lugar donde él, sin elegirlo, eligió estar", dice Miriam.

Esa postura es compartida por muchos otros familiares e incluso por el Estado argentino, que rechazó las repatriaciones al considerar que los soldados ya estaban enterrados en territorio propio.

La permanencia de los cuerpos en Darwin convirtió así las islas en destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra.

Esas visitas implican también un contacto, aunque limitado, con los isleños. Miriam, como el resto del grupo, apenas trató con ellos durante su estadía, pero asegura que procuró mantener el respeto.

"Estamos todos pagando las consecuencias de una guerra. Ellos seguramente nos deben odiar y nosotros los odiamos a ellos, que no sé si tienen directamente la culpa", expresa, y concluye: "Más allá de lo que uno pueda sentir, ellos están, por lo menos algunos, en la misma situación que yo".

Fuente: Clarín