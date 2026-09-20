“Es Gildo Insfrán, por supuesto”: denunciaron un nuevo caso de adoctrinamiento político en escuelas de Formosa

La provincia de Formosa volvió a convertirse en el escenario de la polémica luego de que desde la Unión Cívica Radical local denunciasen un nuevo acto de adoctrinamiento oficialista a estudiantes menores de edad que habría ocurrido el pasado viernes. Según muestra un video que difundieron a través de las redes dirigentes radicales, durante un acto escolar una referente educativa les preguntó a los chicos quién les dio sus guardapolvos y, ante el silencio de los menores, respondió que "Gildo Insfrán, por supuesto" . En el cierre del evento, la mujer habría hecho además comentarios sobre el suicidio.

Todo ocurrió este viernes, en un acto por el Día del Estudiante y de la Primavera que se realizaba en una escuela primaria de Gran Guardia, un pequeño pueblo ubicado a unos 80 km al oeste de la ciudad de Formosa. Hasta allí se había desplazado la delegada zonal educativa de Pirané, Gladys Esther González , para dar un discurso alusivo a la fecha. Y, aunque ese evento debería haber sido uno más dentro del calendario escolar, las imágenes de las palabras que compartió la referente educativa rápidamente circularon por las redes y a poco de conocerse comenzaron a generar indignación.

"¿Me conocen? Soy la delegada zonal. Varias veces vine aquí. Cuando se vayan a casa le van a decir a mamá, papá a la familia, a sus tutores, que estuvo la delegada zonal visitándolos ", comienza a decir la mujer, parada de espaldas a un gran mural alusivo al 21 de septiembre y dirigiéndose a una veintena de chicos . A su lado se encuentran el jefe comunal Benjamín Salinas y autoridades de la institución.

A continuación, González les consulta a los estudiantes si saben quién les mandó los uniformes que están vistiendo . Por unos instantes, en el salón reina el silencio. Un chico arriesga: "¿La escuela?"

"¿Los maestros no les dijeron quién les mandó en principio del año los guardapolvos?", vuelve a preguntar la mujer, ignorando esa primera respuesta. Y responde: "El gobierno provincial" . Entonces, llega una nueva pregunta : "¿Cómo se llama el gobernador?" Algunos chicos, tímidos, responden, y la mujer refuerza sus palabras: "Gildo Insfrán ". Y, entre líneas, agrega un reproche a los maestros: "Bueno, esto colegas, hay que trabajar" .

El acto continúa con un nuevo enaltecimiento al gobernador: "¿Qué más le mandó aparte de los guardapolvos? Zapatillas, guardapolvos y los útiles" , sostiene González frente a los chicos. Más adelante, también resaltará que Insfrán es responsable de la leche y la comida que les da el colegio.

"¿Ese beneficio quién le envía? Gildo Insfrán. Es Gildo Insfrán, por supuesto. Porque el gobernador quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes que estén bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente", añade.

Las imágenes las compartió Agostina Villaggi , la presidenta de la UCR formoseña. A través de las redes, la referente del radicalismo local se mostró indignada por la situación en la que sostuvo que presentará una denuncia formal para que se investigue la situación.

"Los guardapolvos no son un regalo personal de ningún funcionario: los pagamos entre todos. Presentárselos a niños como un favor del gobernador, con el jefe comunal y concejales presentes y presentados ante los alumnos, es, a nuestro criterio, propaganda política dentro de la escuela ", explicó la referente del radicalismo.

No fue la única referente del espacio que se pronunció al respecto. Carla Zaiser, diputada de la provincia también compartió las imágenes en redes, y agregó además que la educadora es "una bestia hablando respecto a la cuestión de suicidio" y que "no puede dirigirse a los niños de esa manera".

Zaiser hacía referencia al insólito final que la delegada zonal le había dado a su discurso, al pedirle a los chicos "esforzarse mucho a portarse bien, a festejar su día como corresponde, sin peleas, sin agresiones, sin acodos, sin discriminación y mucho menos pensar en el suicidio ".

"Se está haciendo una campaña de concientización en contra del suicidio. El Estado está presente, hay especialistas que si alguno tiene algún problemita o está depresivo, la muerte no es la solución ", habían sido las palabras de González, en la previa al día de la primavera.

El caso no es el primero que ocurre en tierras formoseñas. En marzo, había habido otro polémico evento en el que un grupo de alumnos simularon que entrevistaban al gobernador , en un programa que se terminaba convirtiendo en una ocasión para alabar la entrega de útiles escolares.

"Señor gobernador, ¿qué se siente hacer felices a tantos niños y niñas?", le preguntaba uno de los chicos, vestido con su impecable delantal blanco a Insfrán, durante una puesta en escena en la que el mandatario de Formosa dio por inaugurado el ciclo escolar. El montaje mediático también había causado revuelo en la provincia y la diputada radical Villaggi fue una de quienes lo denunció por "hacer propaganda política" con menores de edad.

"Así adoctrina Gildo Insfrán en las escuelas de Formosa. Hace años el peronismo formoseño utiliza esta práctica usando niños", se había quejado en esa ocasión la legisladora.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano le había exigido explicaciones al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz , sobre el video en el que tres niños "formulan comentarios y preguntas con una marcada carga de propaganda político-partidaria relativa a las acciones del gobierno provincial y a la figura del gobernador, con expresiones orientadas a enaltecer su imagen".

La secretaría de Educación de la Nación, en tanto, también había tomado intervención en el caso con su pedido de explicaciones a su par de Formosa y advirtió que se trataba de "un hecho de adoctrinamiento partidario en contexto escolar".

Fuente: Clarín