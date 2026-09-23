Las frases más fuertes del discurso de Milei en la ONU

El presidente Javier Milei brindó un fuerte discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, con el acento puesto en e l reclamo por la soberanía de las islas Malvinas .

Habló del archipiélago reclamado por la Argentina, reforzó su alianza con Estados Unidos e Israel y respaldó a Donald Trump en su política favorable a la Inteligencia Artificial (IA), en medio de cuestionamientos y preocupación sobre su avance.

A continuación, las principales frases de Milei:

Fuente: La Nación