Home Ads
NACIONALES

Las frases más fuertes del discurso de Milei en la ONU

Redacción CNM septiembre 23, 2026

El presidente Javier Milei brindó un fuerte discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, con el acento puesto en e l reclamo por la soberanía de las islas Malvinas .

Habló del archipiélago reclamado por la Argentina, reforzó su alianza con Estados Unidos e Israel y respaldó a Donald Trump en su política favorable a la Inteligencia Artificial (IA), en medio de cuestionamientos y preocupación sobre su avance.

A continuación, las principales frases de Milei:

Fuente: La Nación


Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags