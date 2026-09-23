La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de la diva

A cinco días de su segunda internación del mes, el Sanatorio Mater Dei compartió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La gran diva de la televisión argentina fue reingresada al centro médico el viernes pasado.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, reza el nuevo comunicado que lleva la firma de Enrique Echagüe, director médico del establecimiento. “Permanecerá internada durante los próximos días , con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, agrega.

A principios de mes, el 7 de septiembre, Legrand fue internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta para continuar “la recuperación en su casa”. En esa oportunidad, desde las redes sociales oficiales de la conductora, su familia agradeció al sanatorio por la atención recibida. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, decía el escrito.

El viernes 18, Mirtha volvió al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada. Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

El lunes 21, un nuevo comunicado del Sanatorio Mater Dei contó cómo estaba la conductora. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, se podía leer en el parte. El texto también señalaba que había recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron “el respeto y cariño transmitidos”, y anticipaba que, de no mediar cambios, este miércoles se emitiría una nueva actualización.

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”, escribió en ese momento en su cuenta de X.

Si bien Mirtha demostró con el correr de los años que mantiene una intensa actividad y una rutina laboral sostenida, durante los últimos años tuvo que ser hospitalizada por distintos motivos.

En julio de 2014 sufrió uno de los incidentes físicos más duros de su vida. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el piso de cemento mojado. Si bien pidió realizar en vivo La noche de Mirtha , la gravedad de la situación llevó a su asistente, Elvira, a llamar rápidamente a la familia y a su médico de cabecera. En cuestión de minutos, la diva fue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se constató que la caída le había provocado una fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operada y permaneció internada durante algunos días. Luego utilizó una bota walker y se trasladó en silla de ruedas durante un mes.

En mayo de 2019, su salud volvió a requerir atención hospitalaria. En esa oportunidad, una brida abdominal la llevó nuevamente al Mater Dei. La conductora fue operada, permaneció 48 horas en la sala de cuidados intensivos y luego regresó a su hogar, donde continuó con su vida cotidiana. Dos años después, sufrió una obstrucción coronaria, según informaron en ese momento. Aún en plena pandemia de Covid-19, fue internada y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

En mayo de 2023, la Chiqui debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada, durante la cual le colocaron un marcapasos “de última generación”. Fue la propia Legrand quien, en un contacto con la prensa previo a la operación, se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores. “Me preparo con buen humor, no me duele nada, estoy perfecta”, dijo unos días antes, cuando fue abordada por un grupo de cronistas televisivos en el ingreso al Multiteatro, donde había asistido para ver una función de Toc Toc . “Puedo no hacerlo, pero por seguridad lo hago”, sostuvo sobre el procedimiento sugerido por su equipo médico.

Fuente: La Nación