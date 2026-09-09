Las amigas de la joven asesinada en Ituzaingó apuntaron al principal sospechoso: “Uno no mata ni lastima a quien ama”

El crimen de Camila Ruth Castro marcó un antes y un después en el barrio San Alberto de Ituzaingó. La joven de 18 años fue asesinada de un disparo en su casa y por el crimen buscan a su novio, Elías Barrionuevo , que permanece prófugo y tiene orden de captura.

Las amigas de Camila publicaron en redes sociales mensajes de despedida, pidieron justicia por su asesinato y le reclamaron a Barrionuevo que se entregara.

Una de ellas aseguró que su amiga era muy joven y que tenía toda una vida por delante . Al final del mensaje pidió justicia.

“¿Tanto te costaba cuidarla? ¿Tanto te costaba quererla? ¿Tanto te costaba amarla? Si era lo único que ella siempre quiso: que la elijas y la ames de verdad. Tan solo con un mensaje que le mandabas, ella estaba, ella iba, ella se desvivía por vos. ¿Y así le pagaste? Te vestiste de santo y demostraste tu verdadera cara. La mataste a sangre fría. No te importó nada. Tenía 18 años, tenía tantas cosas por vivir", escribió.

“Lo único que pido es que se haga justicia. ¡Justicia por Camila! ELÍAS BARRIONUEVO, no te escondas mucho porque te vamos a encontrar", sumó.

Otra usuaria destacó que, momentos antes, la víctima había publicado una foto con Barrionuevo y también pidió justicia por Camila.

“Uno no mata ni lastima a quien ama. Descansá en paz, hermosa. Que no quede así todo esto, Dios. Hermosa piba por donde la mires, re buena y dulce. Siempre tirándome buena onda en mis videos. No lo puedo creer... JUSTICIA PARA CAMILA”, escribió.

El ataque ocurrió en la vivienda donde Camila vivía con su familia. Según la reconstrucción de los investigadores, Barrionuevo llegó al lugar y mantuvo una fuerte discusión con la joven .

En medio del enfrentamiento, el acusado sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia. Camila recibió un balazo en el cuello y fue trasladada al Hospital Bicentenario, donde murió.

Su padre, Jorge Castro, intervino al advertir lo que estaba sucediendo. El hombre intentó abalanzarse sobre el agresor, pero también recibió un disparo en cada pierna.

A pesar de las heridas, durante un forcejeo consiguió quitarle el arma a Barrionuevo .

Desde entonces, Barrionuevo permanece prófugo y la Justicia busca dar con su paradero y el del arma homicida.

Fuente: TN