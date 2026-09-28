Lali Espósito y Tini Stoessel en River: palabras de amor, sus casamientos y el tema de Madonna

El sábado 26 de septiembre, Lali Espósito llevó a cabo su último recital del año del tour “No vayas a atender cuando el demonio llama” en el estadio River Plate. Como invitada estrella fue Martina “Tini” Stoessel , con quien, previo a interpretar “Like a virgin” de Madonna , se dedicaron palabras de cariño y apoyo.

Antes de cantar el tema de la reina del pop mundial, las argentinas ingresaron al escenario con vestidos de casamiento y anunciaron: “Nos enamoramos, taradas. Nos casamos” . Después, llegaron las muestras de admiración y respeto de la una por la otra. Vale recordar que Lali Espósito se casa este año con Pedro Rosemblat, mientras que Tini también pasará por el altar con el futbolista Rodrigo De Paul .

Luego de ese momento divertido, Tini Stoessel se puso reflexiva y sincera frente a todos. “Fuiste parte de mi casa, de mis meriendas... Me acompañaste en muchos momentos y para mí es un honor estar al lado tuyo cantando con vos, verte trabajar desde que sos tan pequeña y ver todo lo que lograste. Sos una genia”, expresó la cantante mientras Lali miraba y escuchaba.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos y por las mujeres en las que nos convertimos” , respondió Espósito y Stoessel contestó: “Gracias por darme este espacio en la gran fiesta del pop”. Luego se tomaron de la mano mientras ambas miraron al público que las ovacionó.

Para esa noche, Lali Espósito quiso rememorar el histórico recital de Madonna en el que invitó a Britney Spears y a Christina Aguilera para cantar “Like a virgin”. En esta ocasión, Espósito, además de a Stoessel, recibió a Marilina Bertoldi y las tres se besaron, como las artistas estadounidenses.

El despliegue de Lali Espósito en River se dio a modo de conclusión de una etapa musical vibrante y cargada de elogios. Incursionó en el rock y se subió al escenario con importantes figuras nacionales e internacionales para ofrecerle a su público lo mejor. Esta fue la tercera performance en el estadio Monumental después de haber reunido a 160.000 espectadores en los dos que hizo a mediados del 2026.

En relación al tema “Fanático ”, que dio inicio a esta nueva era, Espósito dijo: “Exactamente hoy, 26 de septiembre, se cumplen dos años de la salida de esta canción ; la canción más importante de este álbum y que a mí me ha cambiado en muchísimos sentidos. Así que vamos a celebrar y qué mejor que hacerlo en el último River , atendiendo al demonio por última vez”.

Además de Tini Stoessel, Lali recibió al dúo Miranda! , compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas. Los tres ya se volvieron un clásico en cada show y esta vez interpretaron: “Mejor que vos” . También Dillom estuvo presente y de la mano de la protagonista entonaron “33″ .

Minutos antes de retirarse, Espósito reflexionó acerca de su trayectoria musical hasta el momento: “Les aseguro que a mí me cambió la vida este tour . Si supieran lo que yo aprendí como persona, como profesional, los errores que cometí también, pero el aprendizaje mayor es cuando uno hace algo de verdad y el resultado es este . No saben la satisfacción que es eso. Escribir lo que te gusta, cantar lo que te gusta, hacer el disco en el que creés, y que ustedes hagan realidad este sueño . Gracias por haber estado ahí”.

Fuente: La Nación