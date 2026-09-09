La venta de armas aumentó un 40% en Mar del Plata por el temor a la inseguridad

ZONALES





Desde una armería local señalaron que cada vez más vecinos tramitan la credencial de legítimo usuario y buscan acceder a un arma de fuego para defensa. También remarcaron un cambio en el comportamiento de las mujeres, que comenzaron a elegir armas en lugar del tradicional gas pimienta.





La preocupación por la inseguridad y la sensación de desprotección generaron un fuerte crecimiento en la demanda de armas de fuego en Mar del Plata y localidades de la zona. Desde una armería local aseguraron que las ventas aumentaron un 40% en los últimos meses, mientras también se incrementaron las consultas de personas que buscan tramitar por primera vez la credencial de legítimo usuario.





Gastón, encargado de Universal Arms, explicó que el crecimiento se registra “amén de la cantidad de gente que pregunta para tramitar la credencial de legítimo usuario por primera vez”.





Según señaló, el fenómeno está directamente relacionado con “la realidad que estamos viviendo, no sólo en Mar del Plata sino en la zona”. En ese contexto, cada vez más vecinos deciden iniciar el trámite para acceder legalmente a un arma de fuego.





“Lo que argumenta la mayoría que adquiere un arma para defensa es que nadie los defiende, esa es la pura realidad. Se sienten desamparados porque a un vecino le sucedió un hecho de inseguridad y piensan que en cualquier momento les va a tocar”, sostuvo el comerciante.





Y agregó: “Tratan de acceder al material”.





No sólo compran marplatenses





La demanda también se extiende a distintas localidades de la región. Desde la armería señalaron que reciben clientes de Villa Gesell, Miramar, Benito Juárez, Necochea y Balcarce, además de Mar del Plata.





De acuerdo con el relato del encargado, los motivos que expresan los compradores son similares: temor ante personas desconocidas y una creciente sensación de inseguridad.





“Dicen que ven personas que no conocen, que no son de ahí y que son marginales. La gente tiene miedo y trata de reaccionar de la manera que sea para defender su quintita”, expresó.





De esta manera, el fenómeno no queda limitado al principal centro urbano de la zona, sino que alcanza a vecinos de diferentes localidades que buscan alternativas para sentirse más protegidos frente a posibles hechos delictivos.





Las mujeres, un cambio que se nota en las armerías





Uno de los cambios que más destacan desde el comercio es el crecimiento de la cantidad de mujeres interesadas en acceder a un arma de fuego.





“No es una locura ver a una mujer armarse”, afirmó Gastón, al remarcar que tiempo atrás era mucho más habitual que las mujeres concurrieran a las armerías en busca de gas pimienta.





“Las mujeres antes venían a buscar el gas pimienta y obviaban el hecho de acceder a un arma de fuego. Hoy las cosas cambiaron radicalmente y cada vez son más las que tramitan la credencial de legítimo usuario y luego adquieren un arma de fuego”, sostuvo.





El comerciante aclaró que el gas pimienta continúa siendo una herramienta que considera importante y “muy necesaria como complemento”, pero destacó que el comportamiento de parte de las clientas cambió y que actualmente son cada vez más las que consultan por armas de fuego.





Qué se necesita para tramitar la credencial





Según la información brindada por el comerciante, para iniciar el trámite de la credencial de legítimo usuario se debe ser mayor de 18 años, presentar el DNI, contar con la aplicación Mi Argentina y tener registrados los datos biométricos. Además, no se deben registrar antecedentes penales.





La acreditación de un medio lícito de vida no sería necesaria para obtener inicialmente la credencial, aunque sí debe demostrarse posteriormente cuando se pretende adquirir un arma de fuego.





La tramitación de la credencial y la acreditación de idoneidad de tiro se realizan de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa vigente y los organismos competentes.





El dato que marca el cambio en el escenario comercial es concreto: desde Universal Arms aseguran que la venta de armas creció un 40% en los últimos meses, en un contexto en el que el temor a la inseguridad aparece como uno de los principales argumentos expresados por quienes buscan acceder a ellas.