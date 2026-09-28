La llamativa explicación “religiosa” de un exfuncionario de Andis sobre las “ofrendas” que se pagaban a contratistas

“Sus ofrendas de esta semana” , le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, Daniel Garbellini , a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete . Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones , y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso LA NACION .

Fuente: La Nación