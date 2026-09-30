La Justicia analiza el pedido de drenar dos lagunas cerca del campo correntino donde desapareció Loan Peña

ROSARIO.- Más de dos años después de que Loan Danilo Peña fuera visto por última vez en un campo de 9 de Julio, en Corrientes, la búsqueda vuelve a mirar hacia el agua, en momentos en que el juicio para saber qué pasó con el niño lleva varios meses. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a una serie de requerimientos de la querella que representa a la familia del chico y ordenó estudiar la factibilidad técnica de drenar dos lagunas ubicadas dentro del radio de interés de la investigación, identificadas en el expediente como la N° 1 y la N° 4.

Esa hipótesis la planteó hace unos meses un hombre cercano a la familia de Loan, que se llama José Mazzei y se presenta como especialista en investigaciones de esta clase de casos. Est hombre, que nunca fue aceptado como parito de parte, planteó en los medios que una de las lagunas que nunca se inspeccionó está en el campo de Carlos Pérez, uno de los principales acusados.

La medida llega mientras el Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a los acusados por la sustracción y el ocultamiento del chico, que tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024. Según fuentes judiciales, el pedido fue impulsado por el equipo de abogados que encabeza Alejandro Vecchi.

Fuentes con acceso a la causa aclararon que no se trata de un operativo pensado exclusivamente para hallar restos. La idea es ampliar la superficie de terreno examinada para descartar hipótesis y, en ese proceso, dar con elementos que nunca aparecieron: entre ellos, el otro botín del niño, prendas de ropa u otros objetos que puedan resultar relevantes para la pesquisa.

La jueza no ordenó todavía el drenaje, sino un paso previo. Primero se consultará a especialistas, empezando por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), para medir dos tipos de riesgo: el ecológico, vinculado a la preservación de esos ecosistemas, y el hidráulico, porque vaciar una laguna podría inundar o afectar los campos linderos. El escenario se complica por la situación actual de Corrientes, con ríos crecidos y arroyos y lagunas en niveles altos.

No es la primera vez que la alternativa aparece sobre la mesa. En otro momento de la investigación el drenaje había sido descartado justamente porque las condiciones ambientales no lo permitían.

El juzgado giró el pedido a los ministerios de Seguridad y de Justicia de Corrientes para que informen con qué recursos humanos y materiales cuentan. A partir de allí corre un plazo de 30 días para que el Comando Unificado Conjunto (CUC), que agrupa a las fuerzas especializadas que intervienen en la búsqueda, se expida sobre la viabilidad, la utilidad y la pertinencia de cuatro técnicas en las lagunas N° 1 y N° 4: el drenaje de los cuerpos de agua, un estudio magnetométrico, la extracción de testigos de sedimento y el análisis de ADN ambiental.

El CUC también deberá aclarar si alguna de esas tareas ya se hizo antes, con qué resultado, y qué metodología nueva permitiría superar las limitaciones de aquellos trabajos.

En la misma resolución, la querella y el juzgado coincidieron en avanzar con una pericia geoespacial asistida por herramientas de inteligencia artificial. Se le pidió al CUC que informe si es factible con la tecnología disponible. El objetivo es comparar imágenes de la zona tomadas desde el 1° de junio de 2024, días antes de la desaparición, para detectar cambios en el terreno.

La jueza, en cambio, rechazó volver a reconstruir los hechos. El pedido lo habían reiterado los abogados Marcelo Hanson y Jorge Monti, defensores de Daniel “Maciel” Ramírez y su pareja, Mónica Millapi, incluso durante este mes en el debate oral. Pozzer Penzo sostuvo que no se aportaron fundamentos nuevos sobre su utilidad y remarcó que una diligencia de ese tipo exige la participación de adultos y también de menores.

Hay un dato que atraviesa la resolución: ninguna de las medidas surgió de la Fiscalía Federal de Goya, que trabaja junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Según fuentes de la causa, ese sector del Ministerio Público no solicita diligencias desde hace alrededor de un año.

Sí apeló ante la Cámara Federal de Corrientes el sobreseimiento de ocho imputados en el legajo que investigaba una posible finalidad de trata. La fiscalía argumentó que el juicio oral en curso podría sacar a la luz pruebas que sostengan esa hipótesis. Los sobreseídos por Pozzer Penzo son Millapi, Ramírez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Méndez.

Mientras el juicio avanza, los padres y hermanos de Loan difundieron una carta dirigida al niño. En el texto le dicen que el tiempo se detuvo aquel día en el campo y describen una casa que sigue esperándolo: “Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado”. Cada integrante aparece en el escrito: la madre que lo llama en sueños, el padre que lo busca en cada ruido del campo, los hermanos que preguntan por él.

La familia también agradece a quienes, sin conocerlo, rezaron y salieron a buscarlo en todo el país, y le transmite a Loan que no tiene culpa de nada, que solo era un chico feliz en el campo. La carta cierra con una promesa: no dejar de buscarlo hasta saber dónde está.

Fuente: La Nación