La jueza que falló contra la ley penal juvenil cuestionó a Jorge Macri por impulsar su juicio político

La jueza porteña Laura De Marinis , que quedó en medio de la polémica al considerar que era inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un menor de 14 años, habló este martes y cuestionó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por querer impulsar su juicio político y aseguró que eso “debilita las instituciones democráticas” .

Mientras la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires defendía su fallo, apuntó contra aquellos que quieren impulsar su juicio político.

“ No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que esta generando , sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes, que digan que van a pedir mi juicio político, colocan en una situación de tensión institucional porque mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, sostuvo en diálogo con Radio Con Vos .

Tras ello, siguió: “El juicio político es para otro tipo de actuaciones y otros incumplimientos, que no es el caso. Podemos compartir o no mi lectura, entiendo que puede haber un desacuerdo, pero la vía es la apelación. Cualquier amenaza o juicio que se inicie en función a una resolución, que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada, me parece que es de una extrema gravedad institucional. Coloca un manto de dudas sobre las instituciones” .

Y agregó: “Yo soy muy responsable con mis tareas, estoy de turno desde el 1 de septiembre. Anoche no dormí, tampoco mi secretaria, me llamaron para resolver la situación de los adolescentes. Que por el fundamento de mis decisiones digan que van a impulsar un juicio político, es debilitar las instituciones democráticas”.

Fuente: La Nación