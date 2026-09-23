Buscan a un argentino de 42 años en Italia: desapareció hace tres meses luego de sufrir un robo

Nicolás Merlano , un argentino que viajó a Europa como turista, es buscado en Italia luego de que su familia perdiera contacto con él a fines de junio .

El hombre había viajado en mayo y pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. La familia realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol.

Daniela, la hermana de Nicolás, contó a TN que la última comunicación que tuvo con la familia fue el 27 de junio, a través de WhatsApp . En ese momento, el joven les contó que le habían robado la mochila donde llevaba pertenencias.

“Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató Daniela.

Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto , cuando vencía su estadía como turista. Sin embargo, no regresó y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él.

Ante la falta de noticias, los familiares se comunicaron con Interpol y la organización activó una alerta internacional para intentar localizar al joven .

“No tuvimos”, expresó Daniela, luego de que varios portales compartieran la búsqueda. Según contó, les recomendaron contactar a un abogado internacionalista para avanzar con las gestiones vinculadas a la búsqueda.

La familia asegura que no puede afrontar ese gasto. Daniela es docente y sus padres son jubilados, por lo que evalúan abrir una caja de ahorro en pesos y dólares para recibir colaboraciones y poder contratar al abogado .

Mientras tanto, los familiares de Nicolás intentan reconstruir sus últimos movimientos en Italia y encontrar cualquier dato que permita determinar dónde se encuentra.

Fuente: TN