La insólita defensa del matrimonio detenido por estafas con autos VIP en Pilar: “No acompañan las ventas”

Carlos Alberto González (43) y su esposa Cytinhia Karina Chamoles (44) culparon a la situación económica del país para defenderse de la causa que los tiene detenidos por estafas y defraudación por más de dos millones de dólares y quinientos millones de pesos por la venta de vehículos de alta gama, entre ellas un Tesla Cybertruck de un diputado libertario y una camioneta del hermano del ex Puma Agustín Pichot.

"Me aniquilo, perdí todo respeto y confianza" , sostuvo González en su declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Fiscalía N° 2 de Pilar y quien investiga el caso.

Según el expediente, a González y Chamoles se les imputó 38 hechos vinculados a la venta de autos de alta gama en la concesionaria de su propiedad, "Autos Pilar Premium", ubicada sobre el kilómetro 39,5 de la Panamericana.

Entre los 47 clientes estafados figuran el diputado jujeño Manuel Quintar y el ex rugbier del CASI, Joaquín Pichot, hermano del ex capitán de Los Pumas, Agustín.

El diputado denunció la compra de la llamativa camioneta de Tesla por un total de 285 mil dólares. Según indicó en la causa, pagó 98.500 dólares y otros casi 293 millones de pesos. Ese vehículo nunca le fue entregado. Luego sería recordado por estacionar otra camioneta similar en el garaje del Congreso de la Nación.

En el caso del exrugbier le ofrecieron gestionar la venta en consignación de su camioneta, una Ford Ranger Raptor 3. Luego que los imputados dispusieron del vehículo, desviaron la venta en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima.

El matrimonio fue detenido luego de una intensa investigación del fiscal Quintana que comenzó en mayo de este año. González ya había sido imputado en una causa por desobediencia a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, luego de que no acató la orden de quitar los autos de la vera de la autopista Panamericana tras una denuncia de Autopistas del Sol.

"A mí, comercialmente me empieza a provocar un inicio de ruptura de ingresos, con los mismos costos de estructura. Desde mayo a diciembre del año 2025, mi negocio empieza a declinar . Paso de vender 100 autos, paso a estar debajo de los 50", sostuvo González en su indagatoria.

Según el hombre, aceptó declarar "para poder colaborar con la causa y clarificar y, principalmente, poder resolver a los damnificados".

González indicó que arrancó el negocio en un shopping y luego se trasladó al costado de la Panamericana, donde llegó a tener cinco edificios. Explicó que el negocio era la reventa de autos de alta gama , por lo que su clientela era de un nivel ABC 1 o premium. Con el pasar de los años relató que comenzó a tener como inversores a quienes le compraban y vendían autos.

"Llegué a tener cinco edificios, vendiendo cien autos por mes , todo esto documentado y la cuenta daba", sostuvo el empresario.

Pero -de acuerdo a su versión- luego de la causa en la justicia federal de Campana y el ingreso de autos importados desde China, comenzó a achicarse en gastos producto de que su economía "quedó debilitada"

" No me acompañan las ventas, acarreo un descalce financiero de 6.000.000 dólares y ahí se empieza a sumar los pendientes de entrega a los clientes. Esto, no nos explotó hace años, fue todo en el último tiempo , la empresa como digo tiene 10 años a la fecha", se excusó.

González contó que siguió apostando al proyecto laboral, por lo que convocó a inversores para que aportaran dinero y de esa manera "pagarle no solo al diputado, que era de público conocimiento, sino también a los más clientes pendientes".

"En la situación del país que todos sabemos, no somos la única empresa con este descalce financiero y al ver que rearmarme de nuevo no acompañaba la velocidad de la repuesta con las necesidades", remarcó.

Además, indicó que existen créditos por cobrar por 2 millones de dólares que comprenden vehículos, lotes y pagares. "Ese es mi crédito a favor hoy en día con cuál quiero afrontar mis compromisos", le dijo al fiscal.

El contenido de la indagatoria de Chamoles fue casi idéntica a la de su marido. Dijo que son dueños de la empresa hace siete años y culpó a la situación económica del país por adeudarse.

"En el último tiempo, hará un año y algo, pasaron dos cosas: se vendía financiado, para que la gente comprara con más facilidad y nosotros también vendíamos financiado. Era algo que siempre se hizo, pero en el último tiempo los compradores se retrasaron con los pagos , tengo pagarés y documentación. Ante esa situación, empezó un desfasaje del dinero que tenía que ingresar ", describió.

El segundo escenario que relató fue la baja de ventas a partir de mayo y junio de 2025.

La mujer sostuvo que posee tres pagarés de clientes que suman casi 600 mil dólares. "Reclamamos y se quejan de nuestro reclamo, y nos amenazan con denunciarnos por reclamar un pago legítimo y después autos varios se entregaron y a la fecha no se pagaron", denunció, y nombró a un reconocido DJ que compró una camioneta Land Rover Evoque por la que les quedó debiendo 120.000 dólares.

"Nosotros queremos cumplir con nuestra deuda, pero necesitamos que nuestros deudores nos paguen primero o incluso directamente abrir una cuenta judicial y que el dinero salga de ahí para que se paguen los acuerdos que nos comprometimos con los denunciantes. En resumen, a nosotros nos deben en autos y pagos de cuotas e incluso inmuebles lo que hace un aproximado de 2.000.000 de dólares", afirmó.

Tras las primeras denuncias que derivaron en la investigación judicial, se comprobó que a pesar de estar bajo sospecha, los apuntados seguían publicitando la compra venta de vehículos con las redes sociales como punta de lanza.

Según las denuncias, los vehículos nunca serían entregados y otros usados que estaban en consignación que figuraban como vendidos, pero el dinero nunca llegaría a sus respectivos dueños.

La organización criminal apuntada estaría integrada por cerca de 10 personas , quienes articularon todo un sistema de venta de vehículos y de captación de dinero para la importación de unidades, cuyo único fin era apropiarse del dinero de los clientes, según denunciaron.

Además de la Tesla Cybertruck, la flota de vehículo de alta gama está integrada principalmente por camionetas y versiones deportivas.

Entre los autos deportivos se encuentran un Chevrolet Corvette, cuatro Ford Mustang, dos Mercedes Benz, un Audi R8, dos BMW y un Alfa Romeo Giulietta 1.8 Quadrifoglio. El total del valor de cada auto asciende a más de 700 mil dólares.

Como camionetas y SUV se encuentran los modelos de Audi Q3, Q7 TFSI y Q8; una BMW X1; dos Dodge RAM 1500; Ford F-150 Raptor y Territory, una Mercedes-Benz D63 y varias Toyota en sus versiones pick up y SUV.

Los valores de todas las camionetas denunciadas llegan a más de un millón de dólares.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín