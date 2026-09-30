La historia de Cecilia González, la periodista mexicana que hizo de la Argentina su casa y de la cocina un acto de memoria

Cecilia González es mexicana,

Un día vino a Buenos Aires a pasar unas vacaciones, y a pesar de que fue en el año 2002, en plena crisis nacional, se enamoró del país y acá se quedó .

Muy activa en las redes, Cecilia González no se cansa de agradecer a esta sociedad, por la forma en que la recibió , la cantidad de amigos que la rodean, los premios que ganó (como cronista y por sus investigaciones) por el tango, sus pasiones y el fervor popular para encarar los problemas sociales.

En un texto que reprodujo en Instagram escribe: “ Gracias a Dios que no soy argentina, porque así amé a este país no por mandato sino porque se me dio la gana ”. Y mientras enumera las virtudes argentinas, sin eludir sus tropiezos, ella no desatiende su actividad paralela, la que le dio una sólida popularidad y generó un nuevo libro.

Cecilia González es una gran cocinera . Lo aprendió todo de su madre, Florita, una mujer de origen humilde madre de ocho hijos, formidable cocinera, a quien acompañó desde chica en sus puestos de comida en la calle y los mercados.

El libro se llama Clases de cocina (La Crujía) y no es un simple recetario. González desarrolla las recetas heredadas de su madre y les aporta los ingredientes de la historia, la migración y la identidad cultural. “Cocinar es un acto de resistencia y una forma de preservar la memoria” , dice.

Cuando hizo su primer libro, en 2010, entrevistó a su madre y a través de sus palabras percibió la experiencia colectiva de las vendedoras ambulantes de México en una tradición que se remonta a la época prehispánica.

Con este saber, que dialoga cómodamente con sus otros trabajos como

También organiza tertulias gastronómicas y literarias , donde tal vez convide luego con algunas de sus especialidades, como guacamole con granada, pollo a la mexicana con plátanos fritos, salsa roja con chile de árbol o gorditas de queso Oaxaca.

Siempre interesada en el tema de la migración concluye: “No somos de donde nacemos. Somos de donde nos sentimos en paz” .

Fuente: TN