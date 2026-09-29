La dramática historia del argentino que viajó a Rusia por trabajo y terminó como prisionero de guerra en Ucrania

Roberto Yamil Ibrahim , un argentino de 37 años y padre de dos hijos, quedó en el centro de una historia que lo llevó desde una oferta laboral publicada en Facebook hasta un campo de prisioneros de guerra en Ucrania .

Según la información difundida por el programa ucraniano “Quiero Vivir” , se convirtió en el primer ciudadano argentino presentado como capturado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Todo comenzó en abril de 2026 , cuando Ibrahim respondió a un anuncio en redes que prometía un trabajo vinculado al área de logística en el Ministerio de Defensa de Rusia y una paga de US$20 mil .

De acuerdo con su propio relato, a través de un video que fue difundido en redes, como no tenía pasaporte para viajar al exterior, el reclutador se encargó de gestionar la documentación necesaria, incluido el visado, y de pagar los pasajes para concretar el traslado.

Sin embargo, Ibrahim comprendió demasiado tarde el engaño que escondía aquella oferta laboral “bien remunerada”. “Te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece en internet” , lamentó en la grabación que se viralizó en las últimas horas.

Ibrahim partió hacia Rusia en abril. El recorrido incluyó escalas en Roma y Estambul y terminó el 11 de abril en Moscú , donde fue recibido por otro reclutador junto con un grupo de latinoamericanos.

Entre quienes habían llegado con él había ciudadanos de Colombia, Perú y México , también convocados para incorporarse a las fuerzas militares rusas.

Desde la capital rusa, el grupo fue trasladado hasta un centro de entrenamiento ubicado en la región de Vorónezh .

Allí comenzó la preparación militar antes de que fueran enviados hacia las zonas de combate.

En mayo, Ibrahim fue destinado al frente de Lyman , donde quedó incorporado al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados del ejército ruso.

El 6 de julio resultó herido durante una batalla . Permaneció internado durante unas tres semanas y, siempre según la información difundida por el programa ucraniano, fue enviado nuevamente a combatir antes de recibir el alta médica definitiva.

Su siguiente destino fue el 347º Regimiento de Fusileros Motorizados , una unidad integrada también por soldados que habían sufrido heridas previamente.

A mediados de agosto, Ibrahim fue capturado por las fuerzas ucranianas. Desde entonces permanece en un campo de prisioneros de guerra junto con otros extranjeros que habían sido incorporados a las filas rusas.

El caso fue difundido por “Quiero Vivir” , que presentó al argentino como el primer ciudadano de ese país capturado como prisionero de guerra durante el conflicto.

El programa “Quiero Vivir” es una iniciativa ucraniana vinculada al Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, con apoyo del Ministerio de Defensa y de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania.

Según su descripción oficial, el objetivo es brindar información y asistencia a soldados rusos que quieran rendirse y abandonar el combate.

La iniciativa busca facilitar la entrega de combatientes y encuadrar su tratamiento dentro de las normas internacionales aplicables a los prisioneros de guerra.

Fuente: TN