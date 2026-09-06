La agenda de Milei esta semana: se reunirá con autoridades de Tesla, inaugurará un museo y recibirá a un perro antidrogas

Esta semana, Javier Milei encabezará reuniones con empresarios extranjeros, ministros, autoridades del gobierno de Italia y hasta un perro, según difundió este domingo Presidencia al comunicar la agenda del mandatario para los próximos días.

Las reuniones comenzarán el lunes a las 10 con la reunión de Gabinete, la primera luego de la cadena nacional del pasado jueves donde anunció que endurecerá las sanciones contra las empresas que operan hidrocarburos en Malvinas y las novedades que surgieron desde entonces, como varias compañías que informaron que no operarán en el archipiélago.

Sobre las 12, Milei tendrá una reunión con autoridades de la empresa DayOne Data , una de las plataformas globales de data centers enfocada en inteligencia artificial y computación en la nube.

Luego, dos horas después, a las 14, se encontrará a directivos de la empresa de autos eléctricos de Elon Musk, Tesla . La compañía está desde comienzos de abril está registrada como sociedad en el país, primer paso de un desembarco que, según lo anunciado, será por etapas.

Esta reunión ocupará al Presidente por una hora máximo, ya que a las 15 del mismo día, junto a su hermana Karina Milei , recibirán a Hela, un perro del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) que se retiró luego de años formando parte de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

En el marco del aniversario de la Superintendencia de Investigaciones de Narcotráfico, el can Hela, de la Dir. Gral. Operaciones Antidroga Hidrovía Paraná, recibió una distinción por su trayectoria, dedicación y compromiso con nuestra Institución. pic.twitter.com/4kHn8CSrEZ

Luego de un inicio de semana cargado de actividad en Casa Rosada, el martes, el mandatario tendrá una reunión con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, a las 11.

Dos horas más tarde, a las 15, se llevará adelante una cumbre de la mesa política. Aunque no se espera que el Presidente forme parte, sí estarán los dirigentes más cercanos al mandatario encabezados por Karina Milei.

Por último, las actividades oficiales del Presidente en esta semana cerrarán el día miércoles al encabezar la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” , ubicado en la avenida Luis María Campos al 554, en Palermo.

En tanto, Presidencia también difundió este domingo las actividades del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Primero se reunirá con el directorio de YPF , el día lunes a las 15.30, del cual forma parte en representación del Estado.

En tanto, el jueves dará el discurso de cierre del AmCham AgriBusiness Forum 2026 , un congreso de negocios anual enfocado en el sector agroindustrial argentino, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Fuente: Clarín