La adolescente que mató a su compañera deberá cambiar de colegio y hacer terapia

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Una adolescente de 17 años, imputada como coautora del crimen de su compañera Cecilia Emilce Lazcano, de 16 años, continuará en libertad por decisión de la Justicia. Como parte de las condiciones impuestas, deberá mudarse junto a su madre a Santo Tomé, retomar sus estudios en otra escuela y realizar tratamiento psicológico.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Claudia Luco Montero durante una audiencia de coerción. La familia de Cecilia había reclamado que la acusada fuera detenida en un instituto de menores.

Cecilia fue asesinada durante la madrugada del 16 de julio en la vieja estación de trenes de Alvear, Corrientes. Por el crimen permanece detenido un adolescente de 17 años, señalado como autor material, mientras que su novia, también de 17, está imputada como coautora y seguirá el proceso en libertad.

La magistrada autorizó a la adolescente a instalarse con su madre en una vivienda del barrio Cerro de Santo Tomé, ubicada a unos 87 kilómetros de Alvear. Sus padres tendrán cinco días para gestionar el pase de escuela y la joven no podrá salir de Santo Tomé sin autorización judicial.

La vivienda pertenece a una mujer que se presentó como madrina del padre de la imputada, un policía que trabaja en Alvear. Durante la audiencia surgieron cuestionamientos sobre el domicilio, ya que la Justicia no había verificado previamente las condiciones del lugar.

Qué dijo la jueza

Luco Montero sostuvo que la privación de la libertad es una medida excepcional y que sólo corresponde cuando existe riesgo de fuga o posibilidad de que la persona imputada obstaculice la investigación.

Para la magistrada, la adolescente colaboró con la investigación y cumplirá las condiciones impuestas al trasladarse a Santo Tomé y realizar tratamiento psicológico.

La resolución generó indignación entre los padres de Cecilia, quienes cuestionaron que la acusada pueda continuar con sus estudios y su vida cotidiana mientras ellos afrontan la pérdida de su hija.

El abogado querellante Juan Saucedo cuestionó que durante la audiencia se escuchara a la imputada y a su familia, pero no a los padres de la víctima. Corintia Vila, madre de Cecilia, expresó su rechazo a la decisión y reclamó que se avance con las pruebas incorporadas a la causa.

“Estoy indignada porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más”, manifestó.

La mujer también sostuvo que la adolescente podrá continuar estudiando y recibirse mientras el crimen de su hija podría quedar en el olvido.

Por su parte, el fiscal Cabral aseguró a la familia que tendrán un juicio con todas las garantías. Además, explicó que había solicitado la prisión preventiva del adolescente acusado como autor material debido a la falta de contención familiar y a la situación de conflictividad que atravesaba.

El crimen de Cecilia

Cecilia había pasado la noche anterior en la casa de una amiga y se retiró alrededor de las 3 de la madrugada para encontrarse con un compañero de colegio. Cámaras de seguridad registraron su recorrido hacia la vieja estación de trenes de Alvear.

Según la investigación, el adolescente llegó al lugar con una pala y luego regresó horas más tarde por otro camino y con ropa diferente.

Durante el ataque, Cecilia sufrió cortes en uno de sus brazos y una profunda herida en el cuello. Después, el agresor habría utilizado el celular de la joven para enviar mensajes de despedida a sus amigas con el objetivo de simular un suicidio.

Cecilia logró pedir ayuda en una vivienda cercana, pero murió horas después mientras era trasladada hacia la ciudad de Corrientes.

Entre las principales pruebas de la investigación aparecen conversaciones encontradas en el teléfono de la adolescente imputada. Según la causa, esos mensajes indicarían que estaba al tanto de lo que iba a ocurrir y que habría dado indicaciones a su novio para evitar que el cuerpo fuera encontrado.

De esas comunicaciones también surgió la posible participación de una tercera persona, a quien supuestamente debían enviarle fotografías y videos del ataque. Hasta el momento, la Justicia no pudo determinar quién sería esa persona ni cuál habría sido su participación.

La querella anticipó que apelará la decisión ante el Tribunal de Revisión y que también recusará al fiscal Cabral.