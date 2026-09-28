Jorge Tartaglione, cardiólogo, sobre el tabaquismo: “Produce la misma adicción que la cocaína y es socialmente aceptado”

Para el cardiólogo Jorge Tartaglione , “ el tabaquismo produce la misma adicción que la cocaína y es socialmente aceptado ”. Con esa definición abrió su exposición en LN+ , donde además reveló el estudio médico que todas las personas que fumaron o que actualmente lo hacen, deberían realizarse.

“Quienes fumaron durante veinte años y dejaron de hacerlo, por ejemplo, hace quince años, tienen la posibilidad de hacerse un estudio que no solo permite la detección temprana de tumores y nódulos, sino que además les puede salvar la vida: la tomografía computarizada de baja intensidad ”, explicó Tartaglione.

Para resaltar la importancia de interrumpir a tiempo este tipo de adicciones y realizarse los chequeos pertinentes, Tartaglione hizo una confesión: “Mi padre murió de un cáncer de pulmón por fumador” .

El rol del fumador pasivo fue otro de los aspectos analizados por el cardiólogo. Para eso expuso los casos típicos:

Los efectos que provoca en el cuerpo humano dejar el cigarrillo: ese fue el último tema sobre el que hizo mención Tartaglione.

“ A los veinte minutos de dejar de fumar, tu frecuencia cardíaca se normaliza . A los dos días pasa lo mismo con tu capacidad pulmonar. A los tres años tenés el mismo riesgo que una persona que no fumo de tener un infarto agudo de miocardio. Y entre los 10 y 15 años, de tener un cáncer de pulmón”, cerró.

“Todos saben que fumar es malo. Pero lo más difícil es que la gente que fuma haga un ‘clic’ “, aseguró Tartaglione. Para el médico cardiólogo, en ese primer paso reside la gran barrera para emanciparse de la adicción.

“A quienes se encuentran en ese proceso, los invito a que se hagan una pregunta: ¿Qué puedo hacer para cambiar? “.

En línea con ese mensaje, compartió el ejemplo de Clarisa, una de sus pacientes. “Luego de varios intentos fallidos, ella vino a verme y lo logró. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuantas más veces intentes dejar de fumar y no puedas, la última vas a poder “, concluyó el cardiólogo.

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Fuente: La Nación