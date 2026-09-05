Javier Milei cumple 1.000 días como presidente: los logros de gestión, el debe y los desafíos de cara al final del mandato

Javier Milei cumplió este viernes 4 de septiembre 1.000 días como Presidente de la Nación , en un contexto que combina críticas de sectores de la oposición por la gestión y elogios de libertarios y aliados que destacan un proceso de estabilización de la economía.

No varió demasiado en este tiempo el discurso de aquel Milei que asumió el 10 de diciembre de 2023 y anunció un "ajuste" obligatorio por "la peor herencia recibida de la historia" y un país encaminado a la hiperinflación.

Aun en un contexto de equilibrio económico en las principales variables, como la propia inflación , en baja sostenida en los primeros dos años, y el tipo de cambio , estable durante casi todo el mandato, Milei mantiene la idea de aplicar la motosierra incluso de cara a un año electoral como 2027 que puede determinar su reelección o motivar un nuevo cambio de gobierno.

La política también jugó un capítulo central en el transcurso del gobierno en estos dos años y nueve meses. Arrancó con escasa representatividad en el Congreso, donde creció exponencialmente después de las elecciones legislativas de 2025 , pasando a ser el bloque más nutrido, tanto en Diputados como en Senadores.

Poco quedó de aquel gabinete inicial de Milei, al que sobreviven apenas algunos ministros. Con escaso margen para el error, los funcionarios de primera línea libertarios se convirtieron en fusibles recurrentes de un gobierno que priorizó siempre la figura del jefe de Estado y en el que la secretaria general Karina Milei fue sumando poder en la interna con quien comenzó siendo asesor estrella Santiago Caputo y de a poco se fue desdibujando.

Si había dudas inicialmente acerca de la gestión Milei sobresalían sobre todo las que se sembraban, a partir de su perfil de economista, sobre cómo iba a ser el manejo de la política.

El balance, en ese sentido, es repartido, porque desde lo parlamentario pudo avanzar con una serie importante de iniciativas pero otras le fueron bloqueadas, primero por el escaso peso de representación que tuvo en el Congreso en la primera mitad del mandato; después, por las dificultades para encontrar consenso en bloques aliados frente a la oposición.

En dos años y nueve meses de mileísmo, el Congreso sancionó 68 leyes , las cuales provinieron especialmente de proyectos surgidos desde el oficialismo, aunque el número fue en baja a través de los años: de 44 en 2024, pasó a 17 en 2025 y este año, sólo 7 .

En ese período, además, Milei firmó nueve vetos , los principales referidos a la ley de jubilaciones impulsada por la oposición, a la emergencia de discapacidad y a la ley de financiamiento universitario que todavía genera reclamos por su aplicación.

Más allá de los vaivenes en el Congreso, incluida su muy mala relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel , Milei logró que La Libertad Avanza creciera exponencialmente en representatividad a nivel parlamentario.

El partido violeta arrancó el 10 de diciembre de 2023 con apenas 38 diputados y 7 senadores en sus filas. Actualmente, suma 95 legisladores en la Cámara baja y 21 en la Cámara alta , estando consolidado como la primera minoría en los dos casos.

Apenas dos ministros siguen vigentes en el Gobierno respecto a aquel primer gabinete que conformó Milei. Son Luis Caputo, de Economía, y Sandra Pettovello, de Capital Humano . Puede sumarse a ese grupo la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la hermanísima, de enorme influencia política.

Sin margen para errores, Milei no tuvo problemas en resolver las salidas del resto de los funcionarios de primera línea de su equipo. En el camino quedaron ya tres jefes de Gabinete, como Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni , este último envuelto en un enorme escándalo por presunta corrupción.

También dejaron sus cargos dos cancilleres, como Diana Mondino y Gerardo Werthein ; el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la de Seguridad Patricia Bullrich, el de Defensa, Luis Petri -ambos por una apuesta electoral libertaria-, y los de Interior, un ministerio que fue disuelto, reabierto y vuelto a eliminar.

Apenas unos meses duró el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro , que dejó su cargo en marzo de 2024 y falleció en diciembre de ese año; el de Salud, Mario Russo , que fue reemplazado por Mario Lugones, y también hubo cambios en áreas clave como la Secretaría de Legal y Técnica.

Durante 2026, especialmente a partir del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia , el Gobierno se jactó de haber designado a 180 representantes, entre jueces, fiscales y defensores generales.

De esa manera aceleró la cobertura de vacantes en puestos clave de Comodoro Py, que tenía un tercio de los juzgados con subrogantes. Pero no se llegó a cubrir otros lugares de peso central a nivel judicial.

Por caso, si bien hizo un intento en 2025, el Gobierno nunca designó las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia , que sigue trabajando con apenas tres integrantes, lejos de los cinco que debería tener según la ley.

Tampoco se nombró al procurador general , cargo que desempeña de manera interina Eduardo Casal desde hace casi una década.

Como en todos los gobiernos, el equipo de Milei no estuvo exento el capítulo judicial , con la causa Andis como principal disparador, con la Justicia investigando a funcionarios nacionales por presunta corrupción.

Lo mismo aplica al caso $Libra , disparado en febrero del año pasado a partir de un tuit de Milei y que ha llevado a la Justicia a investigar la relación entre el Presidente, su hermana y dirigentes libertarios con una posible estafa en criptomonedas.

Probablemente el dato más saliente de estos primeros 1.000 días de Milei en el poder sea la muy buena performance electoral que logró La Libertad Avanza en todo el país en los comicios nacionales legislativos de 2025.

Contando todo el país, los libertarios sacaron 40,84% de los votos y superaron por más de siete puntos a Fuerza Patria y otros aliados del PJ que le compitieron.

Pero lograron, además, triunfos determinantes en las principales cinco provincias del país , que concentran más del 62% del padrón nacional: ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En la mayoría ganó de manera contundente, pero en la provincia de Buenos Aires logró un respaldo decisivo cuando la lista que encabezó Diego Santilli se impuso por más de medio punto de diferencia sobre la del peronismo.

Además, en la Ciudad se anota un triunfo propio en el mano a mano con el PRO, en las locales de mayo de 2025, cuando el entonces ascendente Adorni se impuso con el 30% de los votos como el candidato a legislador más votado.

Fuente: Clarín