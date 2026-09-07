Internaron a Mirtha Legrand: qué se sabe de su salud

Mirtha Legrand fue internada hoy en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa, que estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

Según pudo saber LA NACION , la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono, y los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud.

Fuente: La Nación