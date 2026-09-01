Interceptaron en la Ruta 11 un Chevrolet Corsa con pedido de secuestro activo

MADARIAGA





Un hombre de 26 años fue aprehendido durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 393, luego de que personal policial detectara que el vehículo que conducía tenía un pedido de secuestro activo por una causa caratulada como hurto.





El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento de Zona Operativa Vial X La Costa, Destacamento Vial Pinamar, en conjunto con personal del Destacamento Frente de Ruta de la Estación de Policía Comunal de General Madariaga.





Durante el operativo se interceptó un Chevrolet Corsa. Al realizar la consulta correspondiente a través del sistema 911, los efectivos constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo.





La medida estaba vinculada a una investigación originada en la Comisaría de Pinamar en el 2023.





El conductor fue aprehendido en el lugar.





El procedimiento fue desarrollado por personal del Destacamento Vial Pinamar, a cargo del subcomisario Joaquín Planells, secundado por el subinspector Roberto Flores, bajo la supervisión del jefe de la Zona Operativa Vial X La Costa, comisario mayor Mauro Vizgarra.





Tras tomar conocimiento de la situación, la UFID N° 5 de Pinamar, que se encontraba de turno, avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de encubrimiento.





Como consecuencia del procedimiento, fueron secuestrados el automóvil y la cédula verde correspondiente al rodado.





Finalmente, luego de cumplimentarse las actuaciones judiciales ordenadas, el conductor recuperó la libertad, quedando la investigación en manos de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.