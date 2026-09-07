“Hoy celebramos lo que nos queda por vivir”: el mensaje que el femicida de Merlo le dedicó a su esposa semanas antes de matarla

“ Hoy celebramos lo que nos queda por vivir ”. Marcelo Tesio había elegido esa frase en abril para acompañar una publicación por sus 39 años de matrimonio con Silvia Beatriz Mina . En la foto aparecían juntos durante la ceremonia de casamiento y el mensaje repasaba una vida compartida desde 1987. Meses después, el hombre asesinó a su esposa a puñaladas en la casa que compartían en Merlo .

El posteo, que se viralizó luego del femicidio, hablaba de una pareja que había atravesado dificultades y que, según las palabras de Tesio, había logrado construir una familia después de casi cuatro décadas juntos .

La publicación contrasta de manera brutal con el desenlace: Mina, de 62 años, fue encontrada asesinada durante la madrugada del domingo y su marido quedó detenido.

La publicación estaba acompañada por una fotografía de la pareja durante la ceremonia. En el texto, Tesio escribió: “No fue un camino fácil. Nos costó, luchamos, caímos y volvimos a levantarnos. Pero elegimos siempre lo mismo: apostar al amor” .

El mensaje continuaba con una referencia a la familia que habían formado. “Con esfuerzo, paciencia y mucho corazón, construimos lo más valioso: una familia” , indicó.

“Hoy celebramos cada paso recorrido, cada abrazo, cada sueño compartido y todo lo que aún nos queda por vivir”. Esa frase adquirió un significado completamente diferente luego del asesinato.

La publicación había sido realizada en abril, cuando la pareja cumplió 39 años de casados. La relación había comenzado en 1987 y atravesó casi cuatro décadas antes del femicidio.

La mujer fue encontrada muerta el domingo en una casa ubicada en la calle Asunción al 2800, en Merlo. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, había sido asesinada a puñaladas durante la madrugada .

Cuando los policías llegaron al domicilio, encontraron a la mujer tendida en el piso, rodeada de sangre y con cortes en distintas partes del cuerpo.

A pocos metros estaba Tesio, de 64 años, quien también presentaba heridas en los brazos y el cuello. Fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, y luego quedó detenido.

El hombre reconoció ante los policías su participación en el crimen. “Se me fue la mano” , dijo. Sin embargo, se negó esta tarde a declarar ante el fiscal fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón.

En el lugar del crimen también fue secuestrada una cuchilla que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, sería el arma utilizada para atacar a Mina.

La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo , un delito que contempla la prisión perpetua como única pena en expectativa. La autopsia será clave para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque.

Después del asesinato, Tesio llamó a su hijo Ernesto para contarle lo ocurrido. De acuerdo al hombre, su padre le dijo: “Se nos fue la vieja” y le pidió que avisara a la Policía.

Ernesto llegó a la casa acompañado por su hija y su sobrina. Al entrar, encontró a su madre muerta en una habitación. Contó que su padre le dijo que habían discutido porque a Mina no le alcanzaba la jubilación .

El hijo también puso en duda la explicación que recibió sobre las heridas que presentaba su padre . Tesio sostuvo que ella lo había atacado y que luego “se le fue la mano”.

Ernesto, en cambio, consideró que algunas de las lesiones podrían haber sido autoinfligidas después del asesinato. “Tenía un corte en el cuello bien calculado” , sostuvo.

El hijo de la pareja contó que la violencia no era algo desconocido para la familia, aunque aseguró que las agresiones físicas habían quedado atrás hace aproximadamente una década. “Desde chico fue violento”, afirmó.

“Esto se había cortado, nunca se separaron y yo decidí seguir viviendo con ellos, incluso me había amigado con mi mamá y aceptado que él era mi padre, sea lo que sea. No me hizo sospechar, todo fue una sorpresa ”, aseguró.

La investigación judicial deberá ahora reconstruir qué sucedió dentro de la casa y establecer la responsabilidad penal de Tesio. Mientras tanto, aquel posteo que celebraba 39 años de matrimonio quedó como uno de los últimos registros públicos de la pareja antes del femicidio.

Fuente: TN