Hernán Lacunza se reunió con Alfredo Cornejo en el inicio de su recorrida por el país de cara a las elecciones de 2027

El exministro de Economía Hernán Lacunza comenzó una recorrida por el país y eligió Mendoza como primer destino, donde se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo . Además, mantuvo encuentros con empresarios, productores y referentes de distintos sectores con el objetivo de conocer la situación de las economías regionales, sus dificultades y su potencial.

Durante las actividades, Lacunza estuvo acompañado por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , y el presidente de Pro en Mendoza, Gabriel Pradines . La recorrida se inició luego de haber confirmado su intención de competir como precandidato presidencial en 2027.

El economista señaló que busca presentarse como una “alternativa de centro” frente a la polarización entre el Gobierno y la oposición. También aseguró que, como contó LA NACION , tendría el respaldo del expresidente Mauricio Macri . “Su respuesta fue que avanzara, que hacía falta una nueva posición y que él me iba a respaldar”, relató.

Además de Macri, Lacunza indicó que conversó con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y con “una decena de referentes” para articular una propuesta consensuada. “No tienen sentido los proyectos individuales; no es que me levanté un día, dije: ‘voy a ser presidente’ y lo comuniqué en los medios”, remarcó.

Respecto de Cornejo, destacó que mantiene un diálogo fluido y afinidad ideológica con el gobernador mendocino desde la época en que ambos ocuparon cargos públicos. Sin embargo, evitó atribuirle una posición respecto de su eventual candidatura: “Prefiero no no hablar por otros, sino responder a mis propias decisiones”.

A fines de julio, Lacunza había expresado públicamente su deseo de representar a Pro en las elecciones presidenciales de 2027, aunque entonces aseguró que todavía era “prematuro” definir el armado electoral y aclaró que su intención de competir no contaba con el aval partidario.

En aquella oportunidad, LA NACION informó que el economista apuntaba a que Pro presente una opción independiente del gobierno de Javier Milei , pese a las afinidad existente entre ambos espacios en materia económica. Según consideró, las principales diferencias con el oficialismo se encuentran en los aspectos institucionales y políticos, “que es donde más flaquea el Gobierno”.

“Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó Lacunza. También se pronunció en favor de consolidar un frente con gobernadores, en línea con la postura del dirigente radical Ernesto Sanz , y cuestionó la división del escenario político entre el oficialismo y la oposición.

“La gente se ha cansado de los gritos. No es todo Boca o River, hay espacio para otras propuestas. Los países que progresan son los que se mueven en una agenda de centro”, sostuvo. A su entender, la polarización “solo favorece a los dirigentes que habitan en los polos, no a la gente”.

Por otra parte, Lacunza cuestionó los resultados económicos del Gobierno. Si bien reconoció que la inflación anual bajó del 200% al 30%, advirtió que todavía se mantiene en un nivel seis veces superior al internacional y señaló que la inversión, el empleo y los salarios “siguen sin recuperarse”.

“El carrito del supermercado es más predecible, pero el bolsillo está más flaco”, resumió. El economista ya había advertido que “la estabilización económica no alcanza” y que el desafío pendiente es lograr que el crecimiento alcance a la mayoría de los argentinos.

Fuente: La Nación