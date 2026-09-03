El avión de Scatturice: la llamada sospechosa que puede ser la clave, pero se mantuvo oculta

¿Quién ordenó que no se revisara el equipaje del avión de Leonardo Scatturice que llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de 2025? El juez Pablo Yadarola archivó este miércoles, sin haberlo respondido, la causa por presunto contrabando que investigaba el ingreso de la pasajera de ese vuelo y de sus tripulantes, todos empleados de Scatturice, exagente de inteligencia y empresario cercano al Gobierno.

En la causa hay un dato clave que podría ayudar a desentrañar ese misterio. Telecom informó que a las 8:35 del día del arribo del avión, justo cuando la pasajera y los tripulantes acababan de aterrizar, Silvia Abalsamo , la responsable de la Aduana que minutos después los condujo por un camino sin controles, recibió una llamada de su superior directo , Marcelo Fabián Lista.

Él es el jefe de la División Aeroparque de la Dirección General de Aduanas. La llamó, según el fallo de Yadarola, “dentro del lapso en que, según lo declarado por el oficial principal Flores Herbas [de la Policía de Seguridad Aeroportuaria], la tripulación y la pasajera permanecieron demoradas junto a la aeronave, y en forma inmediatamente anterior a la decisión operativa de Abalsamo de que aquellos no atravesaran control alguno sobre sus equipajes ”.

¿Qué le dijo Lista a Abalsamo? ¿Retransmitía él una orden recibida de alguien más? No se sabe. Ella no declaró en la causa penal porque Yadarola no quiso citar como testigos a quienes podrían terminar resultando acusados y porque Lista, que sí declaró, lo hizo cuando la causa recién comenzaba, mucho antes de que se supiera de su llamada ; entonces nadie le preguntó.

De haber sabido de esa comunicación, todo indica que Yadarola no lo hubiera citado como testigo, porque ahora lo considera un posible sospechoso : el juez sostuvo en su fallo de este miércoles que la justicia federal debería investigar a Lista por un posible delito propio de los funcionarios, diferente del contrabando, en los tribunales de Comodoro Py.

Lo notable es que recién el lunes de la semana pasada , cuando el juzgado ya trabajaba en el proyecto de archivo de esta causa, recibió la noticia de que había existido la llamada. Según las constancias del expediente, el dato permaneció oculto para los investigadores por un error que, dice el fallo de Yadarola, cometió Telecom y que no había sido advertido cuando llegó la respuesta.

En la empresa se equivocaron de año al responder la consulta oficial, sostiene la resolución del juez. El juzgado le había pedido, vía la Dirección de Asistencia Judicial (Dajudeco), el registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes de Abalsamo del 26 de febrero de 2025, el día del ingreso del avión, entre las 8:15 y las 09:30 , pero Telecom envió las del 26 de febrero de 2026 .

El juzgado reiteró el pedido y el lunes 24 de agosto obtuvo la respuesta sobre la fecha correcta. Supo entonces también que la llamada duró 37 segundos .

Como fue una comunicación de un superior directo con una persona que trabaja para él, los motivos pueden haber sido de lo más diversos, alegan en los tribunales. Sería útil averiguar si hablaban con regularidad y si lo habían hecho los días anteriores y posteriores, pero la consulta se limitó a la hora y cuarto que se corresponde con el ingreso al país de María Belén Arrieta y los dos tripulantes.

Hace casi dos meses, Carlos Pagni había advertido, en una columna premonitoria en LA NACION , en alusión a Yadarola: “Tal vez escuche lo que se repite hoy en voz baja en la Aduana: que hubo un llamado que se originó en el entonces director José Velis , que se transmitió al entonces director de Comprobación Documental Marcelo Lista, encargado de que se cumpla la excepción. Lista habría sido ascendido el viernes pasado. Habladurías. Ojalá Yadarola no las verifique antes de que lo conviertan en camarista y pierda el cargo. Otra broma”.

Yadarola destacó además, en su fallo, que resulta llamativo que Abalsamo haya ido a recibir a Arrieta cuando había en el aeropuerto agentes de menor jerarquía de la Aduana que podrían haberlo hecho.

Abalsamo no declaró en la causa penal, pero sí en un expediente administrativo. Dijo, según consignó el fallo de Yadarola, que “ese día se encontraba allí asistiendo directamente a los guardas debido a que el Jefe de Equipaje (Pablo Dareso) se encontraba de licencia y ella era la autoridad de mayor rango presente en el lugar”.

Relató que recibió a Arrieta una vez que había pasado Migraciones y, dice el falo, “respecto de la decisión técnica de fiscalización adoptada -que no atravesaran el control mediante scanner-, explicó que tras evaluar el perfil de la pasajera, las características no comerciales del vuelo, su procedencia, la ausencia de alertas específicas emitidas por la Subdirección de Control Aduanero y la falta de novedades reportadas por el personal de pista, decidió no realizar un control exhaustivo sobre el equipaje, amparándose en los márgenes de selectividad previstos en la normativa vigente para el control de equipajes”.

Yadarola ordenó que se envíen “testimonios” a la Cámara Federal, que ahora él integrará, para que se investigue a Abalsamo y a Lista, entre otros, por el “posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público ” de parte de “los agentes aduaneros y terceras personas que pudieran haber intervenido” para que Arrieta y los dos tripulantes del vuelo “egresaran de la zona primaria aduanera mediante un paso habilitado solo para ellos, sin ningún tipo de control sobre sus equipajes”. Según escribió Yadarola, no hay pruebas hoy para avanzar por contrabando (entre otros motivos porque no se sabe qué venía en el equipaje), pero sí podría haber elementos suficientes para que se configure el delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios intervinientes.

Yadarola destacó que, en materia de vuelos privados, las normas establecen un control selectivo. “La ausencia de escáner o de control físico integral respecto de determinados pasajeros o equipajes no constituye, por sí sola, una anomalía automáticamente ilícita, sino una modalidad legalmente posible dentro del sistema de control selectivo, salvo la concurrencia de elementos adicionales que acrediten desviación funcional o maniobra dolosa”, afirmó.

Arrieta y Scatturice, su jefe, participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que estuvo Milei, y Scatturice fue un hombre clave en la relación del gobierno argentino con el de Donald Trump. Fue a través de la CPAC que Milei accedió en Estados Unidos al presidente norteamericano. El nexo de Scatturice con la Casa Rosada fue vía el asesor Santiago Caputo.

Fuente: La Nación