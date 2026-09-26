Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 27 de septiembre en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 27 de septiembre , que alcanza a sectores de Buenos Aires (no incluye el AMBA), Santa Fe , Córdoba , Entre Ríos y La Pampa .

De acuerdo con el organismo, las tormentas serán de variada intensidad , con posibilidad de que algunas se desarrollen de manera localmente fuerte. Además de las lluvias, el fenómeno podría estar acompañado por ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros , aunque en algunos puntos los valores podrían ser superiores de forma puntual.

Según el mapa oficial del SMN, la advertencia abarca principalmente el norte de la provincia de Buenos Aires , el sur-este de Santa Fe , el sur de Córdoba , Entre Ríos y La Pampa .

En territorio bonaerense, el área bajo alerta comprende localidades del norte provincial y sectores cercanos al AMBA durante las primeras horas del domingo.

El fenómeno no afectará a todas las provincias al mismo tiempo. Este es el cronograma previsto por el SMN:

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas de actividades cotidianas . Por ese motivo, el SMN recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Fuente: TN