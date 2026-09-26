Buscan voluntarios para vivir con alojamiento gratis en una reserva natural de Inglaterra durante 2027

Para quienes sueñan con vivir una experiencia diferente en el exterior, existe una oportunidad para hacer voluntariado en una reserva natural de Inglaterra con alojamiento gratis . La convocatoria ya abrió sus cupos para 2027 y está dirigida a personas interesadas en colaborar con la conservación del ambiente.

El programa pertenece a la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) y se desarrolla en la Reserva Natural de Dungeness , ubicada en el sudeste de Inglaterra. Los participantes pueden permanecer entre una y cuatro semanas , con alojamiento y servicios básicos incluidos durante toda la estadía.

A diferencia de muchos programas internacionales, la organización no cobra una tarifa por participar . Los voluntarios únicamente deben afrontar el costo del viaje hasta la reserva y sus gastos de alimentación.

La propuesta permite integrarse al funcionamiento diario de una de las áreas protegidas más importantes del Reino Unido. No existe un único puesto de trabajo: las tareas pueden variar según las necesidades de la reserva y los intereses de cada participante.

Entre las actividades disponibles se encuentran:

La RSPB también señala que Dungeness es un entorno relativamente aislado. En algunos períodos puede haber varios voluntarios alojados al mismo tiempo, aunque también existe la posibilidad de permanecer solo en la vivienda.

Durante el voluntariado, la organización proporciona una vivienda equipada para los participantes y cubre los servicios básicos relacionados con la estadía.

En cambio, la comida y el transporte hasta Dungeness corren por cuenta de cada participante . La casa dispone de cocina y espacio para almacenar alimentos durante las semanas de residencia.

La convocatoria está abierta tanto para residentes del Reino Unido como para personas de otros países. La RSPB aclara que no es necesario tener experiencia previa en conservación , aunque sí interés por la naturaleza y disposición para trabajar al aire libre.

Tener licencia de conducir es considerado un punto a favor, aunque no resulta obligatorio para la mayoría de las funciones.

La convocatoria “Short-Term Residential (Dungeness 2027)” ofrece disponibilidad desde el 2 de enero hasta el 11 de diciembre de 2027 .

Las estadías pueden durar entre una y cuatro semanas , por lo que cada voluntario puede elegir el período que mejor se adapte a sus posibilidades. Antes de postularse, la organización recomienda definir las fechas aproximadas del viaje y verificar los requisitos migratorios correspondientes según la nacionalidad de cada participante.

Fuente: TN