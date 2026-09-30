Hallan ahorcada a una joven de 20 años y buscan a su ex novio: “Me mandé una cagada”, confesó el supuesto femicida

Una joven de 20 años fue encontrada este miércoles muerta en su domicilio de Tigre y la Policía bonaerense busca intensamente a su exnovio , imputado como autor del femicidio.

Aixa Dana Mili fue hallada por su propio padre cuando regresó al domicilio. El hombre la encontró ahorcada y semidesnuda, y verificó que no tenía signos vitales.

Según informaron fuentes policiales, la víctima tenía conflictos con su expareja, Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, quien estuvo ocho meses preso por una causa de lesiones y amenazas y había salido de la cárcel en julio pasado.

El imputado, luego de cometer el femicidio, le envió un mensaje a un amigo, a quien le confesó que se "había mandado una cagada" y que "se iba a quitar la vida".

Además, los investigadores obtuvieron como otra prueba un video que el imputado subió como estado de WhatsApp a las 5 de la mañana, manifestando que se iba a quitar la vida.

Los policías no descartan que la escena del crimen donde se encontró a la víctima pudo haber sido montada por el femicida.

Los agentes policiales trataban de dar con el prófugo. En el caso interviene la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo.

Alejandro Daniel Sofía es un hombre violento. Así surge de su prontuario de denuncias por lesiones y amenazas y sus ocho meses en prisión por las mismas acusaciones.

Aixa ya lo había anticipado en sus mensajes publicados en redes sociales, ya que había advertido que su exnovio se tornaba violento y que incluso lo había denunciado.

"La denuncia ya está hecha, tiene una perimetral de 300 metros . Estoy bien y gracias a Dios, viva", publicó la víctima en diciembre de 2025.

En cuanto a los mensajes que en ese momento le dejaron amigos y conocidos de Aixa, se desprende que la joven sufrió en varias ocasiones violencia de género.

Sus amigos compartieron un mensaje en redes sociales para que se aporten datos sobre el paradero del imputado.

Fuente: Clarín