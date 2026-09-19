GENERAL MADARIAGA: La 71ª Exposición Rural abrió sus puertas con un fuerte mensaje sobre el presente y el futuro del campo

MADARIAGA





La muestra comenzó este sábado y se extenderá hasta el domingo en el predio de la Asociación Rural. En el acto inaugural hablaron Santiago Zubiarrain, Sergio Melgarejo y el intendente Carlos Esteban Santoro. La situación de la ganadería, las retenciones, SENASA, INTA, seguridad rural, infraestructura, caminos y el vínculo entre el campo y la comunidad estuvieron entre los principales temas de los discursos.





La 71ª Exposición de la Asociación Rural de General Madariaga ya está en marcha. La tradicional muestra abrió sus puertas este sábado por la mañana en el predio de la entidad y reúne durante todo el fin de semana al sector productivo, comercial e industrial, junto con propuestas gastronómicas, artesanías, música, actividades camperas y diferentes expresiones vinculadas con las tradiciones de la región.





El acto inaugural se realizó durante la mañana y tuvo como protagonistas a las autoridades de la Asociación Rural, representantes de entidades del sector y el intendente municipal Carlos Esteban Santoro. Los discursos estuvieron atravesados por una mirada sobre el presente de la actividad agropecuaria, pero también por distintos reclamos vinculados con políticas nacionales y provinciales que impactan sobre la producción.





El presidente de la Asociación Rural, Santiago Zubiarrain, repasó parte del trabajo realizado durante el último año dentro del predio de la Asociación Rural.





Según explicó, con el aporte de los socios se concretó la compra de un tractor cero kilómetro destinado al mantenimiento integral del predio. También se realizó la reparación completa de la balanza de hacienda, incluidos sus pisos, y se incorporó un sistema de circuito cerrado de cámaras para mejorar la seguridad de los animales y de los distintos espacios de la muestra.





“Esto es devolver al socio cada peso con obra”, afirmó el presidente de la entidad.





Subarray vinculó esas inversiones con el momento que atraviesa actualmente la ganadería y sostuvo que existe una expectativa diferente dentro del sector.





“Hoy nos encontramos después de mucho tiempo con esperanza, con una esperanza real. Vivimos un buen momento para la ganadería”, expresó.





En esa línea, aseguró que la actividad ganadera volvió a recuperar valor y que los productores que atravesaron años difíciles comienzan a observar un escenario diferente.





“Hoy la ganadería vuelve a hacer negocio, la cría vuelve a tener valor y el que cuidó el vientre en años duros, hoy ve el futuro”, señaló.





Para el presidente de la Rural, el desempeño de la actividad tiene un impacto directo sobre toda la ciudad.





“Cuando a la ganadería le va bien, a General Madariaga le va bien”, sostuvo.





Pero Zubiarrain amplió la mirada más allá de la actividad agropecuaria y relacionó ese escenario con la evolución de la economía nacional.





“Después de años de no saber cuánto iba a valer nada mañana, hoy vemos que la inflación empieza a bajar. Poder proyectar, poner un precio, volver a pensar en invertir, nos cambia la vida a todos”, afirmó.





En ese contexto, sostuvo que desde la Asociación Rural buscan mantener una presencia activa y una relación cercana con la comunidad.





“No creemos en un campo de un lado y un pueblo del otro, creemos en un Madariaga unido”, remarcó.





CARBAP puso el foco en las políticas nacionales





Otro de los discursos centrales estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Sergio Melgarejo, vicepresidente primero de CARBAP y presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, quien llegó a Madariaga para representar a la entidad que reúne a asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa.





Melgarejo explicó que CARBAP representa actualmente a 114 asociaciones rurales y más de 34.000 socios y que la mesa ejecutiva viene recorriendo las diferentes exposiciones para escuchar las demandas de los productores.





Entre los principales temas nacionales mencionó las retenciones y recordó el compromiso anunciado por el presidente Javier Milei en Palermo respecto de una reducción de esos derechos de exportación.





Melgarejo sostuvo que desde las entidades rurales están reclamando que la eliminación de las retenciones quede establecida por ley.





“Nosotros vamos allá, estamos pidiendo que esas retenciones sean eliminadas por ley, para que cualquiera no las vuelva a imponer si el día de mañana tenemos la posibilidad de que las saquen”, manifestó.





Otro de los puntos sobre los que expresó preocupación fue la situación de SENASA y los organismos vinculados con la sanidad animal, especialmente a partir de las modificaciones que, según planteó, podrían afectar el funcionamiento de las entidades y fundaciones que trabajan desde hace décadas en la lucha contra enfermedades.

Melgarejo hizo referencia también a la resolución 201 de SENASA y manifestó su preocupación por los cambios en materia de vacunación contra la fiebre aftosa y por el futuro de los entes y fundaciones que participan del sistema sanitario.





“Han hecho un trabajo excelente en los últimos 30 años para poner la carne argentina en el lugar que debe ocupar, con un estatus sanitario muy alto”, afirmó.





Y planteó una pregunta que atravesó buena parte de su exposición: “¿Por qué romper lo que funciona?”





En el mismo sentido, cuestionó el financiamiento de mecanismos vinculados con el IPCVA y sostuvo que se trata de recursos aportados por los propios productores.





“Al gobierno no le cuesta plata, es plata de los productores, administrada por los productores. ¿Por qué meterse ahí?”, expresó.





También se refirió al INTA, organismo del que dijo haber formado parte, y manifestó preocupación por su situación presupuestaria y por la salida de trabajadores y técnicos especializados.





“Verlo hoy con preocupación, cómo se está financiando, viendo con preocupación cómo se retiraron mil personas del INTA con técnicos muy, muy valiosos, que son difíciles de recuperar”, sostuvo.





Para Melgarejo, tanto SENASA como INTA cumplen funciones estratégicas para el sector productivo y necesitan previsibilidad para continuar con sus tareas.





Seguridad rural y propiedad privada





La seguridad en el ámbito rural fue otro de los temas abordados durante el acto.





Melgarejo destacó el avance de un proyecto destinado a endurecer las penas por delitos contra la propiedad privada rural, iniciativa que, según indicó, había recibido el respaldo unánime de la Comisión de Agricultura.





“Endurecer las penas de delitos contra la propiedad privada en el campo me parece que es fundamental para poner en igualdad de condiciones la gente que elige una forma de vivir, que es el campo, con la que está en los pueblos”, afirmó.





También reclamó avanzar hacia una estructura legal para las patrullas rurales, que actualmente funcionan a partir de una resolución ministerial.





“Nosotros estamos pidiendo que se haga por ley”, señaló.





La intención planteada por las entidades es contar con una estructura de policía rural independiente, con presupuesto y organización propia.





El estado de las rutas y los reclamos por infraestructura





El estado de las rutas también ocupó un lugar importante en el discurso de Melgarejo.





“Los que tenemos la posibilidad de andar mucho por la ruta sabemos el estado que están. Yo no sé si son de provincia, no sé si son de Nación, pero alguien se tiene que hacer cargo de las rutas”, manifestó.





El dirigente reconoció la necesidad de equilibrio fiscal, pero sostuvo que parte de los recursos que se recaudan de quienes utilizan las rutas debería regresar a la infraestructura vial.





“No solamente es un peligro para la producción, es un peligro para la gente que anda en la ruta”, advirtió.





En el ámbito provincial mencionó además proyectos vinculados con la emergencia agropecuaria, las buenas prácticas agrícolas y la aplicación de fitosanitarios, y cuestionó que existan numerosas ordenanzas municipales diferentes para regular una misma actividad.





También planteó la necesidad de avanzar sobre el régimen de emergencia agropecuaria ante los pronósticos climáticos para los próximos meses.





La tasa vial y una mención especial a Madariaga





Uno de los momentos de mayor reconocimiento hacia General Madariaga llegó cuando Melgarejo se refirió al manejo de los recursos provenientes de la tasa vial.





El dirigente cuestionó a aquellos municipios que, según sostuvo, no transparentan el destino de esos fondos y explicó que las entidades rurales están acompañando reclamos de productores por vía legal.





En ese contexto, destacó expresamente a Madariaga.





“Después felicitar los municipios de Madariaga, porque hay ejemplos”, afirmó.





También mencionó a San Cayetano, su distrito de origen, como otro ejemplo de gestión de los caminos rurales.





“Como yo siempre digo, se puede hacer las cosas. Si uno gasta bien la plata que ingresa, seguro que se pueden hacer buenas obras”, sostuvo.





Sobre el final de su exposición, Melgarejo hizo además un llamado a los productores para que tengan una mayor participación dentro de las entidades rurales.





“Necesitamos más compromiso. Somos muy buenos tranqueras para adentro, muy malos tranqueras para afuera”, expresó.





Y amplió el planteo más allá de las sociedades rurales, mencionando también a clubes, bomberos y otras instituciones de las comunidades del interior.





Santoro: “El Estado no puede hacer todo”





El intendente Carlos Esteban Santoro también tomó la palabra durante el acto y destacó especialmente el vínculo entre la Asociación Rural y el Municipio.





El jefe comunal sostuvo que la exposición representa un espacio de encuentro para analizar tanto los avances como los problemas que enfrenta el sector.





“Está bueno esto, charlar, contar lo bueno y lo malo y lo que teníamos que trabajar”, expresó.





Santoro remarcó el rol de las instituciones y sostuvo que el Estado necesita del acompañamiento de organizaciones de la comunidad.





“Es fundamental la colaboración, las instituciones fuertes, firmes para apoyar y acompañar al Estado. Porque el Estado no puede hacer, no podemos hacer todo”, manifestó.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento de la Asociación Rural desde el inicio de su gestión y habló de un trabajo conjunto sostenido durante los últimos años.





“Desde el minuto uno, el 10 de diciembre de 2015 a la fecha me siento muy respaldado, muy acompañado y de trabajo en conjunto, trabajo en equipo”, afirmó.





Los caminos rurales y la transparencia de los recursos





Uno de los puntos que Santoro eligió remarcar fue el funcionamiento del esquema de caminos rurales y el destino de los recursos provenientes de la tasa.





El intendente sostuvo que el 100% de los recursos vinculados con esa tasa se destina a los caminos rurales, incluyendo aspectos administrativos y las tareas de mantenimiento.





También anunció que el Municipio prevé adquirir próximamente una nueva máquina para reforzar esos trabajos.





“Los recursos son absolutamente transparentes porque el 100% va a los caminos rurales”, aseguró.





Santoro también destacó que existe una participación de los productores en la determinación de los trabajos a realizar y reivindicó el modelo que, según sostuvo, Madariaga mantiene desde hace décadas.





“Hace 25, 26 años que los madariaguenses somos ejemplos de ello”, expresó.





En ese punto recordó que el Municipio de Magdalena había tomado a General Madariaga como referencia para elaborar su propia normativa relacionada con los caminos rurales.





El intendente pidió, de todos modos, evitar generalizaciones sobre el interior bonaerense y señaló que existen realidades diferentes entre los distintos municipios.





“No hay que generalizar. El interior de la provincia, del país, es muy vasto. Y hay algunos buenos y hay algunos malos”, afirmó.

El reclamo por el puente San José de Herrera





Durante su discurso, Santoro también anticipó que prepara un reclamo formal ante el Gobierno provincial por el puente San José de Herrera, una obra que, según indicó, ya fue terminada pero que todavía presenta cuestiones administrativas vinculadas al pago a la empresa que impiden su utilización plena.





“Estoy preparando hoy, en estos días, un reclamo formal al gobierno de la provincia porque el puente San José de Herrera, nuevo, tanto nos costó, más de 10 años de gestiones, está culminado”, señaló.





Según explicó, las cuestiones administrativas pendientes estarían demorando la posibilidad de que productores de la zona sur puedan utilizarlo.





El intendente indicó que espera acercarse nuevamente al lugar durante la próxima semana para realizar el reclamo formal.





Campo, tecnología y valor agregado





Santoro también destacó durante su discurso la necesidad de incorporar tecnología y valor agregado a la producción agropecuaria.





En ese sentido, mencionó el Polo Informático inaugurado recientemente y sostuvo que el espacio se encuentra a disposición del sector rural para trabajar en estadísticas, nuevas tecnologías y herramientas vinculadas con la producción.





“Pongámosle más capital, pongámosle más valor agregado”, planteó.





El intendente vinculó ese objetivo con la necesidad de continuar desarrollando el parque industrial y el polo tecnológico de la ciudad.





Un mensaje de unidad





Hacia el final de su intervención, Santoro insistió sobre la necesidad de que las distintas instituciones y sectores trabajen en conjunto.





“Cuando nos encontramos todos argentinos, a ver en qué nos podemos dividir. Tenemos que pelear a ver en qué nos podemos juntar”, expresó.





También habló de la necesidad de que las entidades rurales avancen en unidad, de la misma manera que reclama unidad dentro de la política.





“Cuando a veces nos reclaman a la política, los que estamos en la política, únanse para sacar el país adelante. También decir nosotros, los que actuamos en la política, a las entidades rurales, únanse para sacar este querido y bendito país adelante”, manifestó.





El intendente también hizo referencia a su relación con dirigentes de distintos espacios políticos y sostuvo que, desde su perspectiva, el rol de un jefe comunal es trabajar con las autoridades provinciales y nacionales independientemente de su pertenencia partidaria.





“Yo soy radical y lo trabajo con todos”, afirmó.





Y agregó: “El pueblo de General Madariaga me eligió para trabajar con el gobernador de la provincia, sea del partido que sea, y con el presidente de la Nación, sea del partido que sea. Lo tengo claro”.





Una exposición que ya está en marcha





Con los discursos de la apertura quedó formalmente inaugurada la 71ª Exposición Rural de General Madariaga, una muestra que vuelve a reunir durante este fin de semana al sector productivo con la comunidad.





La jornada de este sábado incluye la entrega de premios, el almuerzo oficial, el remate de toros y vaquillonas, aparte campero y una amplia programación artística.





El domingo continuará la exposición con apertura del sector comercial, aparte campero, remate de aves y prueba de riendas, además de las actividades previstas sobre el escenario.





La programación artística también tendrá presencia del Ballet Municipal, Renacer Criollo, Jirón Gaucho, Las Flores del Pago y diferentes artistas locales y regionales.





La Rural vuelve así a abrir sus puertas no solamente como escenario de exhibición de la producción ganadera y agropecuaria, sino también como espacio de encuentro entre productores, instituciones, comerciantes y vecinos, en un momento en el que el sector debate el rumbo de las políticas nacionales y provinciales y las condiciones para sostener la producción en el interior bonaerense.





La exposición continuará durante todo el domingo en el predio de la Asociación Rural de General Madariaga.